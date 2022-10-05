Hollanda'da, gıda fiyatları arttı: Okullarda ücretsiz kahvaltı dağıtımı gündemde

Artan enflasyon nedeniyle gıda fiyatlarının artmasıyla, öğrencilerin okula aç gelmesinin önlenmesi için gelir düzeyi düşük olan mahallelerdeki 500 okulda kahvaltı dağıtılacağı öğrenildi.

Hollanda’da gıda fiyatları arttı…

Düşük gelirli ailelerin çocuklarının ise okula aç gelmelerinin önüne geçebilmek için yeni bir adım atıldı.

Yoksulluk Politikası, Katılım ve Emeklilik Bakanlığı ve İlköğretim Okulları Bakanlıklarının oluşturduğu 5 milyon euroluk Gençlik Eğitim Fonu'yla, gelir düzeyi düşük mahallelerdeki 500 ilkokulda 4 ay boyunca kahvaltı dağıtılacağı öğrenildi.

AA’nın haberine göre; hükümet sitesinden yapılan açıklamada, artan gıda fiyatları sebebiyle düşük gelir grubundaki ailelerin çocuklarının okula aç gelmelerini engellemek adına bir an önce ücretsiz kahvaltı dağıtımına başlanacağı belirtildi.

Gıda fiyatlarında kısa sürede görülen büyük artışın etkisinin okullarda açıkça görüldüğüne değinilen açıklamada, bazı çocukların aç karnına okula geldiği ve bunun öğrenme ve bedensel gelişimlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

“Yoksul çocuklar, enflasyon kurbanı olmasın”

Yoksulluk Politikası, Katılım ve Emeklilik Bakanı Carola Schouten'in "Yoksul ailelerin çocuklarının yükselen enflasyonun kurbanı olmaması gerekir." şeklindeki sözlerine yer verilen açıklamada, İlköğretim Okulları Bakanı Dennis Wiersma'nın "Evlerinde sıkıntı çeken çocukların okullarda endişe duymadan eğitim görmesi için her şeyi yapmalıyız." ifadeleri aktarıldı.

Ücretsiz öğle yemeği çalışmaları devam ediyor

Açıklamada, hükümetin okullarda ücretsiz öğle yemeği verilmesi için çalışma başlattığı hatırlatılırken bunun için Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının kısa sürede bunun nasıl hayata geçirileceğini bildireceği kaydedildi.

Hükümet, ücretsiz öğle yemekleri için Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının 2023 bütçesinden 100 milyon avro ayırmaya hazırlanırken okul yöneticileri ve öğretmenler iş yükleri sebebiyle yemeklerin idaresi ve dağıtımının altından kalkamayacaklarını vurgulamıştı.

NRC gazetesinde eylül ayında çıkan haberde, Rotterdam kentindeki De Catamaran İlkokulu'nda okuyan ve parasızlıktan hafta sonu hiçbir şey yiyemeyen 11 yaşındaki çocuğun, okulda açlıktan bayıldığı belirtilmişti.