Hollanda'da maske uyarısı yapan şoför saldırıya uğradı

Bir otobüste kaydedilen görüntülerde, şoför maske takması için uyardığı yolcunun saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

Maske kavgalarına bir yenisi daha eklendi.

Hollanda'da bir şoför, otobüse maskesiz binen yolcuyu maske takması yönünde uyardı.

67 yaşındaki şoför uyarı sonrasında neye uğradığını şaşırdı, yolcu tarafından acımasızca dövüldü.

ŞOFÖRÜ ACIMASIZCA DÖVDÜ

Öfkeli yolcu, üzerine çıktığı otobüs şoförünü tekmeledi. O anlar başka bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yolcular, saldırganı çaresiz şoförden uzaklaştırmak istese de başarılı olamadı.

HOLLANDA'DA KORONA BİLANÇOSU

Hollanda'da koronavirüs kaynaklı 140 bin vaka görülürken, 6 binden fazla ölüm kaydedildi.

Hollanda'da maske uyarısı yapan 67 yaşındaki şoför saldırıya uğradı ViDEO