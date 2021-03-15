Haberler

Dünya Haberleri

Hollanda'da olaylara müdahale eden polis, kadına minibüsle çarptı

Hollanda'da olaylara müdahale eden polis, kadına minibüsle çarptı

Hükümet tarafından uygulanan karantinayı protesto etmek için toplanan bir grup, polisin şiddetli müdahalesiyle karşılaştı.