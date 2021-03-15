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- Hollanda'da olaylara müdahale eden polis, kadına minibüsle çarptı
Hollanda'da olaylara müdahale eden polis, kadına minibüsle çarptı
Hükümet tarafından uygulanan karantinayı protesto etmek için toplanan bir grup, polisin şiddetli müdahalesiyle karşılaştı.
- Haber Merkezi
- 15.03.2021 - 11:22
- Güncelleme : 15.03.2021 - 11:49
Hollanda halkı, koronavirüsle mücadele kapsamında hükümetin uyguladığı önlemleri protesto etmek için yeniden sokaklara döküldü.
Atlı ve zırhlı polislerin göstericilere müdahalesi sürerken, bazı polisler minibüslerle göstericileri hedef aldı.
Polis minibüslerinden biri, eylem yapan bir kadına çarptı. Bunun üzerine diğer göstericiler ise araçları tekmelemeye başladı.
Yaşanan o anlar bölgede bulunanların cep telefonuyla görüntülendi.
Hollanda'da olaylara müdahale eden polis, kadına minibüsle çarptı