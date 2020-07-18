Hollanda'da sevgilisi olanların seyahat izni olacak

Türkiye'yi de kapsayan karara göre Hollanda hükümeti, Schengen bölgesi dışındaki ülkelerde yaşayıp, Hollanda'da sevgilisi olan kişilere 27 Temmuz'dan itibaren seyahat izni verecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle aylarca uzaktaki sevgilileri ve eşleri ile görüşemeyen çiftler, #LovelsNotTurism (Aşk Turizm Değildir) konulu bir kampanya başlattı.

Hollanda hükümeti, çiftlerin çağrısına olumlu yanıt verdi.

TÜRKİYE DE LİSTEDE

Hollandalı'ların, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde yaşayan sevgilileri ile 27 Temmuz'dan itibaren, belirli koşullar altında bir araya gelebileceklerini açıklayan Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, salgın nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeye uygulanan seyahat kısıtlamaları konusunda, sevgililer için bir istisna uygulanacağını bildirdi.

TURUNCU LİSTEDEKİLERE 14 GÜN KARANTİNA

Ancak Türkiye gibi, "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken" turuncu listedeki ülkelerden gelenler, 14 gün evde karantina uygulamasına tabi tutulacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle AB dışındaki temsilciliklerinde vize işlemlerini durduran Hollanda Dışişleri Bakanlığı, 27 Temmuz'dan itibaren sevgililere vize vermeye başlayacak.

HER 6 AYDA BİR 90 GÜN

Hükümetin aldığı karar uyarınca, Hollandalı biriyle en az 3 aydır birlikte olduğunu beyan eden ve AB sınırları dışında yaşayan kişilere 90 günlük vize verilecek. Koronavirüs salgını devam ettiği sürece, Hollandalı'ların Schengen bölgesi dışından gelen sevgilileri, her 6 ayda bir, 90 gün boyunca bu ülkede kalabilecek.

Çiftlerin seyahat kısıtlamalarından muaf tutulması ve vize alabilmesi için, en az 3 aydır birlikte olduklarını ve düzenli olarak iletişimde bulunduklarının imza ve el yazısı ile beyan etmeleri gerekiyor.

GİDİŞ DÖNÜŞ BİLETİ ŞART

Vize başvurusu için, Hollanda'da kalınacak adres ve iletişim bilgileri ile 90 günü aşmayan gidiş ve dönüş bileti istenecek.

YALAN SÖYLEYENLERE CEZA

BBC'nin haberine göre, vize başvurusu yapan kişilerin yeterli mali kaynağa sahip olması ya da Hollanda'daki sevgilisinin bunu garanti etmesi de, istenen koşullar arasında.

Sevgili oldukları konusunda yalan beyanda bulunarak AB dışındaki bir kişinin ülkesine gelmesine yardımcı olan Hollandalılar, bunun ortaya çıkması durumunda ağır hapis ve para cezasına çarptırılacak.