Hollanda'dan Filistin'e destek: İsrail'in 'işgalini genişletme' kararı protesto edildi

Gazze Şeridi'ne yönelik sıkı ablukasını sürdüren İsrail'in, Gazze'deki saldırılarını ve işgali genişleterek kalıcı hale getirme kararı sonrası dünyadan tepkiler geliyor...

Bu kapsamda, Yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını proteste etmek için Amsterdam'daki Borsa Meydanı'nı doldurdu.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ ABLUKASININ ACİLEN KIRILMASI GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen Hollanda, ABD, İngiltere ve Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesini eleştirdi.

Savaşın sonlandırılması için Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin harekete geçmesini beklediklerini dile getiren konuşmacılardan Muhammed Koteş, İsrail'in Gazze'deki ablukasının acilen kırılması ve insani yardım koridorlarının açılması gerektiğini söyledi.

ULUSLARARASI TOĞLUMA 'HAREKETE GEÇME' ÇAĞRISI

Koteş, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizerek, uluslararası toplumun bir an evvel gecikmeden harekete geçmesini istedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başlamasıyla Filistin halkına yönelik soykırımın tamamlanması ve Gazze'nin tamamen ilhak edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Koteş, Hollanda'nın İsrail'e karşı gerekli adımları atmakta geciktiğini vurguladı.

Koteş, İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulanarak Filistinlilere yardımın önünün açılmasını talep etti.

HOLLANDA HÜKÜMETİNİN İSRAİL'E KARŞI DAHA SERT TEDBİRLER ALMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

Daha sonra konuşan Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, Hollanda hükümetinin İsrail'e karşı daha sert tedbirler alması gerektiğini belirterek, soykırım karşısında yeterince çabanın gösterilmediğini kaydetti.

Van der Most, İsrail'in artık durdurulması ve soykırımın sonlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Gösteri, konuşmaların ardından Borsa Meydanı'ndaki Damrak Caddesi'nden Dam Meydanı'na, oradan da Rokin Caddesi'nden geçerek merkezi tren istasyonuna ulaşan yürüyüşle sonlandı.

"İSRAİL BOMBALIYOR, HOLANDA ÖDÜYOR" SLOGANLARI ATILDI

Yürüyüş sırasında "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "Ateşkes şimdi", "Soykırımı durdur", "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "Yazıklar olsun Dick Schoof, ellerin kanlı" ve "İsrail bombalıyor, Hollanda ödüyor" sloganları attı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'e tepkilerini evlerinden getirdikleri kaşıklarla tencere ve tavalara vurarak gösterdi.

Yürüyüş güzergahındaki işletmelerde bulunan Hollandalılar ve turistler, slogan ve alkışlarla gruba destek oldu.