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    Hollanda'dan vatandaşlarına uyarı: Ukrayna'yı terk edin

    Dışişleri Bakanı Hoekstra, "Hollandalıları bir an önce ülkeyi terk etmeye ve bir daha Ukrayna'ya seyahat etmemeye çağırıyoruz" açıklaması yaptı.
    • AA
    • 12.02.2022 - 16:03
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    Hollanda'dan vatandaşlarına uyarı: Ukrayna'yı terk edin

    ABD ve Kanada gibi ülkelerin Ukrayna'yı terk etme yönündeki çağrılarına bir yenisi eklendi.

    Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, vatandaşlarından Ukrayna'yı bir an evvel terk etmeleri çağrısında bulundu.

    "GÜVENLİK DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİ"

    Bakan Hoekstra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki güvenlik durumunun daha da kötüleştiğini belirtti.

    "BİR AN ÖNCE ÜLKEYİ TERK EDİN"

    Seyahat tavsiyesinde Ukrayna'nın kırmızı listeye alındığını vurgulayan Hoekstra, "Hollandalıları bir an önce ülkeyi terk etmeye ve bir daha Ukrayna'ya seyahat etmemeye çağırıyoruz. Durumu yakından izlemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

    BÜYÜKELÇİLİK PERSONELİNİN ÇOĞU AYRILACAK

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Hollanda'nın Ukrayna Büyükelçiliği'nde çalışan çoğu personelin ülkeden ayrılacağı kaydedildi.

    Hollanda dan vatandaşlarına uyarı: Ukrayna yı terk edin #1


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