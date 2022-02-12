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Hollanda'dan vatandaşlarına uyarı: Ukrayna'yı terk edin

Hollanda'dan vatandaşlarına uyarı: Ukrayna'yı terk edin

Dışişleri Bakanı Hoekstra, "Hollandalıları bir an önce ülkeyi terk etmeye ve bir daha Ukrayna'ya seyahat etmemeye çağırıyoruz" açıklaması yaptı.