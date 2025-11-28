Hong Kong'da gökdelen yangını faciası: Can kaybı 94'e yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin'de yangın faciasında can kaybı artıyor, yüzlerce kişi ise kayıp...

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde bulunan Tai Po bölgesindeki 8 apartmanlı büyük bir yerleşim kompleksinde çıkan yangın felakete dönüştü.

Yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 40 saati aşkın süredir devam ederken Hong Kong İtfaiyesi son duruma ilişkin bilgilendirme açıklaması yaptı.

CAN KAYBI HIZLA ARTIYOR

Açıklamada, yangında şu ana dek aralarında bir itfaiyecinin de olduğu 94 kişinin yaşamını yitirdiği, 11'i itfaiyeci 76 kişinin yaralandığı belirtildi.

SİTEDEN ALINAN YARDIM ÇAĞRILARINA ERİŞİLEMİYOR

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 40 saati aşkın süredir devam ediyor.

Kurtarma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin, siteden aldıkları yardım çağrılarından 25'ine henüz erişemediği kaydedildi.

HONG KONG'U SARSAN YANGIN

Tai Po ilçesinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

3 GÖZALTI

Emniyet yetkilileri, yangına ilişkin sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

SON 70 YILDA EN FAZLA CAN KAYBINA YOL AÇAN YANGIN OLARAK KAYDA GEÇTİ

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verilmişti.

Olay, Hong Kong'da son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçti.