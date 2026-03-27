Hürmüz Boğazı kapatıldı

ABD-İsrail, İran arasındaki savaş sürüyor.

ABD ile İsrail'in saldırılarına füze misillemeleriyle karşılık veren İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ise ticari gemi trafiğini ciddi anlamda sekteye uğrattı.

Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği stratejik öneme sahip Boğaz'da, tarihsel günlük ortalama 138 gemi geçişi yapılırken, çatışmaların başlamasından bu yana trafik büyük ölçüde azaldı.

BİR KEZ DAHA KAPATILDI

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere bugün bir yenisi daha eklendi.

İran, bir kez daha Hürmüz Boğazı'na dair çıkış yaptı.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatarak boğazdan geçen her geminin sert önlemle karşılaşacağını açıkladı.

İran ayrıca İsrail ve ABD ile bağlantılı ülkelerin limanlarına yönelik tüm nakliye faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu.

Devrim Muhafızları açıklamasında , “İsrail-Amerikan düşmanlarımızın, müttefiklerinin ve destekçilerinin limanlarına yapılan tüm nakliye faaliyetleri yasaklanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

KÖRFEZ'DEKİ OTELLERE UYARI

İran ordusu, Orta Doğu’da ABD askerlerini barındıran otellerin hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şekarçi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Amerikalı güçler bir otele girerse, o otel bizim gözümüzde Amerikan hedefi haline gelir.” dedi.

Şekarçi, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık verdiklerini belirterek, “Sadece izleyip saldırıya uğramayı bekleyemeyiz. Karşılık verdiğimizde doğal olarak bulundukları her yeri hedef alırız.” ifadelerini kullandı.

GEÇİŞLER İÇİN ÜCRET BELİRLENMİŞTİ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, katıldığı bir televizyon programında, ülkesinin Hürmüz Boğazı’ndan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını belirtmişti.

"İRAN'IN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR"

Burucerdi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde ücret alınmasının ise İran’ın gücünü gösterdiğini savunmuştu.

ORTALAMA GÜNDE 138 GEMİ GEÇİYORDU

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndan tarihsel ortalamada günde 138 gemi geçiş yapıyordu.

Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic'ten edindiği verilerden derlediği bilgilere göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırıları başlattığı 28 Şubat'ta, Hürmüz Boğazı'ndan 84 ticari gemi geçiş yaptı.

Bunların 56'sını ham petrol, petrol ve kimyasal ürünleri taşıyan sıvı yakıt tankerleri, 19'unu kuru yük, 3'ünü sıvılaştırılmış doğalgaz, 6'sını LPG gemileri oluşturdu.