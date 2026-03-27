Hürmüz kıyılarında yürek burkan görüntü: Savaşın gölgesinde salıncakta bir çocuk

İran'ın Hürmüz Boğazı'na bakan stratejik kentlerinden Bandar Abbas'tan sosyal medyaya düşen bir video, izleyenleri boğazına bir yumru gibi oturuyor.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk günü olan 28 Şubat'ta Minab kentinde bulunan ve uluslararası hukuku net bir şekilde ihlal ederek bombaladığı okulda 200'e yakın kız öğrenci, öğretmen ve veliler hayattan koparıldı.

DUMANLAR TÜTERKEN, ÇOCUKLUĞUNU YAŞADI

Yıllardır Filistin'de süren Siyonist zulmü, bu kez kendisini İran'da gösterdi.

Bandar Abbas kıyılarına kurulu olan ve Hürmüz Boğazı'na bakan bir salıncakta bir çocuğun sallandığı görüldü.

İranlı çocuğun arkasında vurulmuş ve dumanı tüten bölge kadraja yansırken, tüm dünyanın dertlerini bir kenara koyup çocukluğunun verdiği yetkiyle gün batımında eğlendiği anlar, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

Küçük çocuğun alabildiğince sonsuz maviliğin kenarında büyük bir coşkuyla salladığı salıncak, ikonik bir an olarak tarihe not düşüyor.