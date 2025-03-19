Husiler: İsrail, Gazze'de işlediği soykırım ve suçlarda ABD'ye güveniyor

AA

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin yaptığı görüntülü açıklama, Husilere bağlı El-Mesira televizyonunda yayımlandı.

"İSRAİL, ABD ORTAKLIĞINA GÜVENİYOR"

Husi, İsrail ve ABD'nin sözlerini tutmadığını, suç işlediğini ve sorumluluklarını yerine getirmediğini söyleyerek bunun onlarla anlaşma yapanlar için büyük bir ders olduğunu ifade etti.

Artık hiçbir kırmızı çizginin kalmadığını belirten Husi, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımın, kapsamlı yıkımın ve korkunç katliamın dikkate alınmadığına işaret etti.

Husi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aç bırakma, soykırım ve korkunç suçlarını işleme konusunda ABD'nin ortaklığına güvendiğini ifade etti.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.