Husiler İsrail'in havalimanına saldırdı

AA

İsrail, ABD ve Yemen arasında başlayan çatışmalar sürüyor.

İki ülkenin saldırılarına karşılık vermeyi sürdüren İran destekli Husiler, yeni bir saldırıya imza attı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na balistik füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

İSRAİL'E BALİSTİK FÜZE SALDIRISI

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülü açıklamasında (Husilere bağlı) Yemen Silahlı Kuvvetlerinin Ben Gurion Havalimanı’nı "Zülfikar" balistik füzesiyle hedef aldığını kaydetti.

Saldırının "başarılı bir şekilde" gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, ABD saldırılarının Yemen'in Filistin halkına yönelik destek saldırılarının sürdürmesini engelleyemediğine işaret etti.

İSRAİL 'FÜZEYİ ENGELLEDİK' DEMİŞTİ

İsrail ordusu tarafından daha önce yapılan açıklamada, Yemen'den ateşlenen bir füze nedeniyle ülkenin bir çok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirilmişti.

Açıklamada, füzenin İsrail hava sahasına girmeden engellendiği öne sürülmüştü.

İsrail polisi ise Kudüs'ün batısında bazı bölgelere şarapnel parçaları düştüğüne ilişkin ihbarlar aldığını duyurmuştu.

Herhangi bir can kaybı raporu alınmadığı ve maddi hasar meydana gelmediği bildirilmişti.