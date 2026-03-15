Husilerden İran’a destek sinyali: Savaşa katılımımız zaman meselesi

Yemen’deki Houthi Movement Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, İran’a destek verme kararı aldıklarını duyurdu.

Buhayti, “Yemen’de İran’ın yanında durma kararı alındı. Durumu izliyoruz, parmaklarımız tetikte.” ifadelerini kullandı.

"SAVAŞA KATILIM SADECE ZAMAN MESELESİ"

Buhayti, Husilerin savaşa aktif katılımının henüz başlamadığını ancak bunun yalnızca zaman meselesi olduğunu vurguladı.

BÖLGE ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Husiler yetkilisi, bölge ülkelerine ABD saldırılarını kınama ve İran’ın yanında durma çağrısı yaptı:

“Bugünkü hedef yalnızca İran değil, tüm Arap ve İslam ülkeleridir. Bize dayatılan bu savaşı kendi şartlarımızı dikte etmek için sürdürmeliyiz.”

Buhayti’nin açıklamaları, Orta Doğu’daki gerilimin ve İran etrafındaki ittifakların giderek güçlendiğine işaret ediyor.