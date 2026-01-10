ICE ajanının 37 yaşındaki anneyi vurduğu görüntüler basına sızdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı 37 yaşındaki Renee Nicole Good’u aracında silahla vurarak öldürdü.

"KENDİSİNİ VE ÇEVRESİNDEKİLERİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİ"

İç Güvenlik Bakanı Noem, ilk açıklamasında, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." ifadesini kullanmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

ABD’DE YENİ VİDEO SIZDI: AJANIN KÜFRETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Renee Nicole Good'un vurulduğu olayla ilgili yeni görüntüler internete sızdı.

Ajanın kendi cep telefonuyla çektiği belirtilen video kayıtlarında, Good’un kendisini vuran memura olaydan hemen önce “I’m not mad at you (Sorun değil ahbap, sana kızgın değilim)” diye seslendiği duyuluyor.

Kayıtlarda, Good’un aracını hareket ettirmeye çalıştığı sırada silahını çeken ajanın, vurduktan sonra küfür ettiği "f**ing b*tch" (A...K...O...) ifadesi de yer alıyor.