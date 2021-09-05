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    İda Kasırgası'nın vurduğu New Orleans'ta elektrik kesintileri nedeniyle tahliyeler başladı

    ABD'de İda Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde, 1 hafta geçmesine rağmen elektrik kesintilerinin devam etmesi nedeniyle halk, bölgeden tahliye ediliyor.
    • AA
    • 05.09.2021 - 05:34
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 05:39
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    İda Kasırgası'nın vurduğu New Orleans'ta elektrik kesintileri nedeniyle tahliyeler başladı

    Kategori 4 şiddetindeki İda Kasırgası'nın 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaletinde elektrik kesintileri sürüyor.

    "HERKES BİR ANDA ELEKTRİĞE KAVUŞAMAYACAK"

    New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell yaptığı basın toplantısında, "Elektrikleri geri getirmek için çabalarımız sürüyor ancak herkes bir anda elektriğe kavuşamayacak." ifadesini kullandı.

    ABD’de etkili olan Ida Kasırgası’nın bilançosu ağır-Video

    KENT SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLİYOR

    Cantrell, en çok mağdur olanlara öncelik vererek kentteki halkı tahliye etmeye başladıklarını belirtti.

    İda Kasırgası nın vurduğu New Orleans ta elektrik kesintileri nedeniyle tahliyeler başladı #1

    9 KİŞİ ÖLDÜ, BİNLERCE EV HASAR GÖRDÜ

    Kategori 4 şiddetindeki İda Kasırgası'nın 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da 9 kişi ölmüş, binlerce kişinin evi tahribata uğramıştı.

    İda Kasırgası nın vurduğu New Orleans ta elektrik kesintileri nedeniyle tahliyeler başladı #2

    ELEKTRİĞİN GELMESİ 3 HAFTAYI BULACAK

    Özellikle kasırgadan en fazla etkilenen Louisiana eyaletinde bazı bölgelere yeniden elektrik verilmesinin 3 hafta sürebileceği açıklanmıştı.

    İda Kasırgası nın vurduğu New Orleans ta elektrik kesintileri nedeniyle tahliyeler başladı #3

    KUZEYDOĞU EYALETLERİNE 45 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kuzeye ilerlerken yavaşlayan ve tropikal fırtınaya dönüşen kasırganın neden olduğu yağışlar nedeniyle kuzeydoğu eyaletlerinde en az 45 kişi hayatını kaybetmişti.

    İda Kasırgası nın vurduğu New Orleans ta elektrik kesintileri nedeniyle tahliyeler başladı #4

    İda Kasırgası nın vurduğu New Orleans ta elektrik kesintileri nedeniyle tahliyeler başladı #5

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    İda Kasırgası nın vurduğu New Orleans ta elektrik kesintileri nedeniyle tahliyeler başladı #11

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