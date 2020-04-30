İdlib'de 7'nci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.

Suriye'nin İdlib kentinde, Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesi devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk-Rus kara devriyesinin 7'ncisi gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

TÜRKİYE VE RUSYA'DAN İDLİB'DE DEVRİYE

Açıklamada, "İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.