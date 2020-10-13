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    İHH, İdlib’deki ailelere gıda yardımı yaptı

    Esad rejiminin saldırıları nedeniyle kent kırsalındaki çadır kent ve kamplarda yaşayan ailelere, İHH yardım götürdü. İHH, 2 bin 419 gıda kolisi dağıttı.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 12:47
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    İHH, İdlib’deki ailelere gıda yardımı yaptı

    Suriye'de iç savaş ve izleri hala sürerken İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı,  Suriyeli halkın savaşın yaralarını kapatması için çabalıyor.

    İdlib kentinin kırsalında yer alan çadır kent ve kamplarda yaşamını sürdürmeye çalışan aileler için bölgeye yardım götüren İHH İnsani Yardım Vakfı, binlerce aileye yardım götürdü.

    İHH, içerisinde kuru bakliyat, kahvaltılık ürünler, salça ve sıvı yağ bulunan 2 bin 419 adet gıda kolisi dağıtımı yaptı.

    YAŞAMSAL İHTİYAÇLAR KARŞILANMAYA ÇALIŞILIYOR

    İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, kış mevsiminin yaklaşmasıyla, yaklaşık 4 milyon insanın bulunduğu İdlib’deki kamplarda barınan ailelerin yaşamsal ihtiyaçlarının da artacağını söyledi.

    İHH, İdlib’deki ailelere gıda yardımı yaptı VİDEO

    15 BİN SİVİL FAYDALANDI

    Tosun, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib kentinin kırsalında bulunan kamplarda gıda dağıtımı yaptıklarını belirterek, ‘‘İdlib’de bulunan çadır kent ve kamplarda yaşam koşulları gerçekten çok kötü durumda. Savaşın devam ettiği ülkede asgari yaşam malzemelerini dahi temin etmekte zorlanan milyonlarca insan bulunuyor. Ailelerin gıda ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kamplarda yaptığımız dağıtımdan yaklaşık 15 bin sivil faydalandı.’’ dedi.

    İHH, İdlib’deki ailelere gıda yardımı yaptı #1

    "ZOR GÜNLER GEÇİRİYORLAR"

    İdlib’de sivil halkın acil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Tosun, "Özellikle ülkenin çeşitli bölgelerinden İdlib’e tahliye edilen ve kamplara yerleştirilen aileler çok zor günler geçiriyor. Kış gelmeden hazırlıklarımızı tamamlayıp, acil durumların oluştuğu ortamlarda insanların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidermek istiyoruz." diye konuştu.

    İHH, İdlib’deki ailelere gıda yardımı yaptı #2

    İHH, İdlib’deki ailelere gıda yardımı yaptı #3

    İHH, İdlib’deki ailelere gıda yardımı yaptı #4

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    İHH, İdlib’deki ailelere gıda yardımı yaptı #6

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    İHH, İdlib’deki ailelere gıda yardımı yaptı #9

    İHH, İdlib’deki ailelere gıda yardımı yaptı #10

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