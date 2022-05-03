Mayına basması sonucu bacaklarını kaybeden Oksana, Viktor ile dünyaevine girdi. Çift, hastane odasında dans ederken görüntülendi.

Rusya-Ukrayna savaşı milyonlarca sivili yerinden ederken, çok sayıda sivil de saldırılar nedeniyle ya yaralandı ya da hayatını kaybetti.

Yaralananlardan biri, eve dönüş yolundaki 23 yaşındaki Ukraynalı Oksana oldu.

Genç hemşire iki bacağını kaybetti

Viktor ile birlikte eve yürüyen Oksana, mayına basması sonucu iki bacağını ve dört parmağını kaybetti. Viktor ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

Ağır yaralanan genç hemşire, mucizevi bir şekilde hayata tutunmayı başardı. Dnipro'da dört operasyon geçiren Oksana, protez takılması için Lviv'e sevk edildi.

İlk danslarını yaptılar

Mail'in haberine göre; ikili, Lviv'e geldiklerinde nikah masasına oturmaya karar verdi.

Oksana, iki bacağını kaybettikten sonra eşiyle birlikte ilk dansını yaptı. Çiftin mutluluğuna, hastane odasında bulunan diğer hastalar ve yakınları da ortak oldu.

İki bacağını kaybeden Ukraynalı gelinin ilk dansı ViDEO