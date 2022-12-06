Petrol
80.14
-3.07%
Euro
19.5492
0.00%
Dolar
18.6365
-0.01%
Altın
1.061
0.25%
Borsa
5
0.00%
Bitcoin
321.029
-0.73%
BTXN Coin
5.22
-3.69%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    İki Ukrayna büyükelçiliğine daha tehlikeli paket gönderildi

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yaptığı açıklamada, Romanya ve Danimarka'daki Ukrayna büyükelçiliklerine "tehlikeli paket" gönderildiğini bildirdi.
    • 06.12.2022 - 19:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İki Ukrayna büyükelçiliğine daha tehlikeli paket gönderildi

    Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Ukrayna’nın yurtdışındaki diplomatik misyonları hedefte.

    2 Büyükelçilik daha paketle hedef alındı.

    İHA'nın haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba çevrimiçi olarak düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına gönderilen bombalı ve kanlı paketleri "terör ve sindirme harekatı" olarak nitelendirdi.

    "Bizi korkutmayı başaramayacaksınız"

    Kuleba, "Ukrayna diplomasisinin ve Ukrayna'nın tüm düşmanları için şunu yineleyebilirim: Bizi korkutmayı veya durdurmayı başaramayacaksınız. Büyükelçiliklerimize yeni tehlikeli paketler gönderildi. Bugün Romanya'daki ve Danimarka’daki büyükelçiliklerimize de bu yapıldı" dedi.

    İki Ukrayna büyükelçiliğine daha tehlikeli paket gönderildi #1

    “Zamanınızı ve paranızı boşa harcamayın”

    Söz konusu paketler içerisinde ne olduğunu açıklamayan Kuleba, “Bu paketleri göndermeye devam edenlere, elçiliklerimizi terörize etmeye devam edenlere, lütfen rahat olun, posta için zamanınızı ve paranızı boşa harcamayın diyorum. Hiçbir şey elde edemezsiniz” dedi.

    Ukrayna’nın 14 ülkede 23 diplomatik misyonu hedef alındı

    Romanya ve Danimarka'nın ardından Ukrayna’nın 14 ülkede toplam 23 diplomatik misyonu şüpheli paketlerle hedef alındı.

    İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Ukrayna Büyükelçiliği’ne 30 Kasım’da gelen zarfın açılması sonucu patlama meydana gelmiş, 1 büyükelçilik çalışanı hafif şekilde yaralanmıştı.

    Ukrayna'nın Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve İtalya gibi birçok ülkedeki büyükelçiliklerine, başkonsolosluklarına ve konsolosluklarına hayvan gözlerinin bulunduğu kanlı paketler gönderilmişti.


    Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplar
    Kitap

    Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplar

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    'Ablam içine bir şey giyseydin'
    Medya

    "Ablam içine bir şey giyseydin"

    Görüş Bildir