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    İklim değişikliği, yaz kuraklığını 20 kat daha olası hale getirdi

    Araştırmacılar, değişen iklim şartlarına ilişkin çalışma yürüttü. Ortaya çıkan sonuçlar, olumsuz tablonun 20 yılda bir tekrarlanacağını düşündürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 12:10
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    İklim değişikliği, yaz kuraklığını 20 kat daha olası hale getirdi

    Avrupa, ABD ve Çin'i etkileyen kuraklık, bu yaz üç kıtaya yayıldı.

    Kuraklık nedeniyle büyük nehirler kurudu, tarım alanları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

    Orman yangınlarına yol açan kuraklık, Avrupa'da su kısıtlamalarına yönelik tedbirleri beraberinde getirdi.

    Kuraklık olasılığını 20 kat artırdı

    Yapılan yeni bir çalışma, iklim değişikliğinin kuraklık olasılığını 20 kat artırdığını gösteriyor.

    Associated Press'in aktardığına göre, aşırı hava ve iklim değişikliği arasındaki bağlantıyı inceleyen bir grup bilim insanı, bu tür bir kuraklığın Kuzey Yarımküre'de sadece 400 yılda bir gerçekleşeceğini söylüyor.

    "İklim değişikliğinin parmak izleri"

    Ağırlaşan iklim şartları göz önüne alındığında, bu koşulların 20 yılda bir tekrarlanması bekleniyor.

    Columbia Üniversitesi'nden iklim bilimcisi ve çalışmanın ortak yazarı Maarten van Aalst, yaygın kuraklık ve ardından Pakistan'daki büyük sel felaketi gibi ekolojik felaketlerin “iklim değişikliğinin parmak izleri” olduğunu anlattı.

    "Etkiler, insanlar için çok açık ve sert"

    Bu durumun sadece düşük gelirli ülkelerde değil, yüksek gelirli ülkelerde de ortaya çıktığına dikkati çeken Van Aalst, "Etkiler, insanlar için çok açık ve sert." diye ekledi.

    İklim değişikliği, yaz kuraklığını 20 kat daha olası hale getirdi #1


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