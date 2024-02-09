İlham Aliyev, Azerbaycan'ın aldığı Akıncı TİHA'ların uçuşunu Selçuk Bayraktar ile izledi Azerbaycan ordusu envanterine yeni alınan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Araçlarının (TİHA) uçuşunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar birlikte izledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait tesisi ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'da olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da Aliyev'e eşlik etti.

İlk uçuşu birlikte izlediler

Ziyarette, Azerbaycan'ın ordu envanterine yeni giren Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Araçlarının (TİHA) uçuşu yapıldı.

Azerbaycan ordusunun envanterine yeni alınan Bayraktar Akıncı TİHA'ların uçuşunu izleyen Cumhurbaşkanı Aliyev'e, oğlu Haydar Aliyev ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Bayraktar eşlik etti.

Yeni tesis hakkında bilgi verdi

Yeni kurulan İHA Akademisinde de incelemelerde bulunan Aliyev'e Bayraktar, akademi ve İHA'larla ilgili bilgi verdi.

Bayraktar Akıncı TİHA'ların kontrol istasyonunu da gezen Aliyev, kumandanın başına geçerek Akıncı TİHA'nın uçuşunu yönetti.

Aliyev, piste inen Bayraktar Akıncı TİHA'ya imza attı, TİHA'lara monte edilen bombaları inceledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)