İlham Aliyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu

EİT Zirvesi'nde konuşan Aliyev, koronavirüs salgınından Dağlık Karabağ'ın kurtarılmasına kadar çeşitli konularda mesajlar verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'nde konuştu.

Aliyev, konuşmasında son 18 yılda ülkesinin ekonomik kazanımlarından bahsederken, kapsamlı reformlar sayesinde Azerbaycan'da verimli bir yatırım ortamının oluşturulduğunu belirtti.

AZERBAYCAN EKONOMİSİNE 280 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Azerbaycan'ın Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı endeksine göre, 190 ülke arasında 28'inci sırada bulunduğunu belirten Aliyev, ülke ekonomisine 280 milyar dolar yatırım yapıldığını, bunun yarısının da yabancı sermaye olduğunu bildirdi.

Azerbaycan'da koronavirüs ile mücadele için yapılan çalışmalardan da bahseden Aliyev, ülkenin yetişkin nüfusunun yüzden 60'tan fazlasının 2 doz aşılandığını kaydetti.

"AŞI MİLLİYETİÇİLİĞİNE KARŞIYIZ"

İlham Aliyev, Azerbaycan'ın salgınla mücadele için küresel çabaları harekete geçirmek üzere önemli adımlar attığına dikkati çekerek, "'Aşı milliyetçiliğine' tam karşı olduğumuzu her zaman vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

DAĞLIK KARABAĞ'IN KURTARILMASI

Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarını 30 yıllık işgaline 2020'de son verdiklerini, 44 gün süren savaşın, Ermenistan'ın yenilgisi ile sonuçlandığını hatırlatan Aliyev, Ermenistan ordusunun kayıtsız şartsız, işgal altında tuttukları topraklarından çıkarılmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını, Azerbaycan olarak kendilerinin uyguladığını vurguladı.

"ERMENİSTAN CAMİLERİMİZİ YIKTI"

İşgal döneminde Azerbaycan'a ait tüm köy ve şehirlerin, dini ve kültürel anıtların Ermenistan tarafından yıkıldığını ve yok edildiğini anımsatan Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ermenistan, tüm Müslümanlara yönelik hakaret ve nefret temelinde camilerimizi yıktı, domuz ve inek ahırı olarak kullandı. İşgal sırasında bu bölgelerdeki 67 camiden 65'i tamamen yıkıldı, diğer iki cami ağır hasar gördü. Mezarlıklar da tahrip edildi.

"SIFIRDAN YENİ ŞEHİRLER VE KÖYLER İNŞA EDİYORUZ"

Topraklarımızın işgalden kurtarılmasından hemen sonra geniş kapsamlı imar çalışmalarına başladık ve artık bu çalışmaların ilk sonuçlarını alıyoruz. Azerbaycan, sadece kendi kaynaklarına güvenerek sıfırdan yeni şehirler ve köyler inşa ediyor. Bu yıl devlet bütçesinden bu amaçlar için 1,3 milyar dolar ayrıldı. 2022'de bu iş için en az aynı miktar tahsis edilecek.

KARABAĞ VE DOĞU ZENGEZUR'UN YEŞİL ENERJİ BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ

İşgalden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur'u yeşil enerji bölgeleri ilan ettim. Kurtarılan bölgelerin 7 bin 200 megavat güneş, 2 bin megavat rüzgar enerjisi potansiyeli bulunuyor.

EİT'in son zirvesinde meslektaşlarıma Zengezur koridoru hakkında bilgi vermiştim. Bugün Zengezur koridorunun gerçeğe dönüştüğünü söyleyebilirim. Bu yeni ulaşım altyapısı, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarının önemli bir parçası olacak. EİT üye devletlerinin bu koridoru kullanacağından eminim."