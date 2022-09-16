İlham Aliyev'in Karabağ galibiyet paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Karabağ takımı, Fransa'nın Nantes takımıyla karşılaştı.

Karabağ karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

"Karabağ Azerbaycan'dır"

AA'nın haberine göre son dönemde Ermenistan ile yaşanan çatışmalarda 50 şehit veren Azerbaycan'a moral olan bu sonuçtan sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Karabağ (Azerbaycan)-Nantes (Fransa)-3:0. Darmadağın! Karabağ Azərbaycan'dır!" paylaşımında bulundu.

Aliyev'in paylaşımı binlerce beğeni aldı.