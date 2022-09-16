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    İlham Aliyev'in Karabağ galibiyet paylaşımı

    İlham Aliyev, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Karabağ takımının, Fransa'nın Nantes takımına karşı 3-0'lık galibiyetini "darmadağın" ifadesiyle paylaştı.
    • 16.09.2022 - 03:23
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 04:33
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    İlham Aliyev'in Karabağ galibiyet paylaşımı

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Karabağ takımı, Fransa'nın Nantes takımıyla karşılaştı.

    Karabağ karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    "Karabağ Azerbaycan'dır"

    AA'nın haberine göre son dönemde Ermenistan ile yaşanan çatışmalarda 50 şehit veren Azerbaycan'a moral olan bu sonuçtan sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

    Aliyev, Twitter hesabından, "Karabağ (Azerbaycan)-Nantes (Fransa)-3:0. Darmadağın! Karabağ Azərbaycan'dır!" paylaşımında bulundu.

    Aliyev'in paylaşımı binlerce beğeni aldı.

    İlham Aliyev in Karabağ galibiyet paylaşımı #1

    İlham Aliyev in Karabağ galibiyet paylaşımı #2


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