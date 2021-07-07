İngiliz analizi: Türkiye, İHA piyasasında lider olma yolunda

Drone Wars isimli savunma sanayi haber platformunda, Türkiye'nin insansız hava araçlarında kendini kanıtladığını ve sektörde liderliğe oynadığı tespiti yapıldı.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği İHA ve SİHA'lar dünya basınında kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin bu konudaki girişim ve başarıları da analizlere konu oluyor.

İngiltere merkezli "Drone Wars" isimli savunma sanayi haber platformu da Türkiye'nin İHA sektöründeki başarısını ele aldı.

"TÜRKİYE LİDER OLMA YOLUNDA"

Yapılan analizde, "Türk yapımı insansız hava araçları kendilerini sahada kanıtladı" ve "Türkiye artık insansız hava aracı piyasasında lider olma yolunda" değerlendirmeleri yapıldı.

"ABD VE İSRAİL'iN TEKELİNİ YIKTI"

Analizde Türkiye'nin, insansız hava aracı sektöründeki ABD ve İsrail tekelini yıktığı yorumu da yer aldı.

Türkiye'nin, İHA sektöründe önemli bir oyuncu olduğu vurgulanan yazıda Bayraktar TB2 örnek gösterilerek, Libya'da, Suriye'de ve Dağlık Karabağ'daki üstün başarının altı çizildi.

Aksine yapılan bazı yorumlara rağmen Türkiye'nin insansız hava aracı sektöründe önemli bir oyuncu konumuna geldiği ifade edildi.

Yazıda Türkiye'nin bu başarısının İngiltere'nin de dikkatini çektiği belirtildi.

"AVRUPALILAR UTANIYOR OLMALI"

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın hazırladığı raporda Bayraktar TB2'leri örnek gösterdiği hatırlatılarak, "Türkiye insansız hava aracı alanında süper güç olma yolundayken, Avrupalılar, uyuyor olmaktan utanıyor olmalılar" denildi.