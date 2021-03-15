İngiliz basını Harry ile William arasındaki gerginliği yazdı

Kraliyet Ailesi’ni oldukça zor duruma düşüren Harry ile eşi Meghan’ın röportajı yankılarını sürdürürken, İngiliz basını asıl problemin iki kardeş arasında yaşandığını öne sürdü.

İngiltere kraliyetinden geçen yıl ayrılıp ABD’ye yerleşen Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın Oprah Winfrey ile yaptığı ve geçen hafta yayımlanan TV söyleşisinin yankıları sürüyor.

Kraliyeti ırkçılık ve baskıcılıkla suçlayan Meghan, Harry’nin (36) ağabeyi William’ın (38) eşi Kate’in kendisini ağlattığını ama sonra çiçek gönderip özür dilediğini söylemişti.

İşte bu kavgadan önce Harry ile William’ın ortak hayır kurumları The Royal Foundation’ın yönetimiyle ilgili fikir ayrılığına düştüğü ortaya çıktı.

HARRY’NİN ÖFKESİ ‘YEDEK’ GÖRÜLMESİ

İngiliz basınına göre, William kral olmaya hazırlanmak için devlet meseleleriyle ilgili toplantılara katılırken Harry ağabeyi ile “farklı yollarda” olduğunu anladı. Taht sırasında önünde olan ağabeyine kıyasla “yedek” olarak görülmesi Harry’nin öfke kaynağı oldu.

Kraliyet bütçesinde Meghan ile kendisine daha düşük ödeme ayrılması, Kensington Sarayı’nda William ve Kate’e kıyasla daha küçük bir daireye yerleştirilmeleri de Harry’nin aileden dışlandığını hissetmesine neden oldu.

Son şans olarak Meghan’ın Kate aracılığıyla aileye dahil edileceğini düşünmesi ancak Kate’in sıcak bir karşılamada bulunmaması çatlakları derinleştirdi.

VELİAHT PRENS İNCİNDİ

İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın, oğlu Harry ile eşi Meghan’ın Oprah Winfrey’e verdiği röportajda kraliyete yönelik ‘ırkçılık’ suçlamasında bulunmaları nedeniyle ‘derinden incindiği’ belirtildi.

Bir yakınları, Charles’ın Harry ile iletişim kurarak kopan ilişkiyi onarmayı planladığını söyledi.

Prensin bir babanın ruh haline sahip olduğunu belirten söz konusu kaynak, “Charles, savaşı uzatmanın faydasının olmayacağını biliyor. Şimdi ilişkiyi onarmanın tam zamanı.” dedi.

ZORBALIK SORUŞTURMASI

İngiltere kraliyetinin, Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın 2018’de Londra’daki Kensington Sarayı’nda yaşarken 3 çalışana zorbalık yaptığı iddiasıyla ilgili soruşturma için bağımsız bir hukuk firmasıyla anlaşacağı açıklandı.

Kraliyet geçen hafta gündeme gelen iddiayı soruşturacağını bildirmişti. Ancak kraliyetin tarafsız olması açısından soruşturmanın üçüncü bir kurum tarafından yürütülmesine karar verdiği belirtildi.

İddiayı yalanlayan Markle’ın ise soruşturmaya hazırlık yaptığı ve saraydan kendisine yönelik zorbalık şikayetiyle ilgili belgeleri, e-postaları, mesajları görmeyi talep ettiği ifade edildi.

Bir kraliyet kaynağı, “En kötü olaylar henüz ortaya çıkmadı. Anlatılacak daha üzücü hikâyeler de var.” dedi.