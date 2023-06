İngiliz basını: Seçimin kaybedeni yalnızca Kılıçdaroğlu değil, ABD ve CIA oldu Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili yorumların yapıldığı programda, "En büyük kaybeden sadece muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu değil, ABD ve CIA de oldu" denildi. ABD'nin Türkiye'ye karşı ekonomik savaş ilan ettiğine dair ifadeler de dikkat çeken diğer nokta oldu.

İngiliz talk-radyo programında, 28 Mayıs'ta düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir başarısıyla sonuçlanan seçime ilişkin çarpıcı görüşlere yer verildi.

"The Mother of All Talk Shows" adlı programa katılarak jeopolitik analizlerde bulunan gazeteci S.L. Kanthan'ın, seçimin kaybedeninin kim olduğuna ilişkin soruya verdiği yanıt göze çarptı.

Programın sunucusunun "CIA, Türkiye seçimlerini kaybetti. Bu özet yeterli olur mu?" şeklindeki sorusuna Kanthan, "Kesinlikle." yanıtını verdi.

'Kılıçdaroğlu, ABD ve CIA kaybetti' yorumu

Analist Kanthan, kaybeden tarafta sadece cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmadığını belirterek şöyle dedi:

Bu seçimin en büyük kaybedeni yalnızca muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu değil, ABD ve CIA de oldu. ABD, Erdoğan'ın adaylığına uzun süredir engel olmaya çalışıyordu.



CIA, 2016'da bir darbe girişiminde bulundu. Son 7 yıldır ABD, Türkiye'ye her türlü yaptırım ve tehdit yoluyla zorbalık yapıyor ve Türkiye'nin dış politikası üzerinde baskı oluşturuyor.

"Kılıçdaroğlu'nu göklere çıkardılar"

ABD'nin Türkiye'deki son seçimler sırasında büyük bir hata yaptığını anlatan Kanthan, "Seçimi yüzsüzce manipüle etmeye çalıştılar." dedi.

Kanthan, Batı medyasının tavrına işaret ederek, "Kılıçdaroğlu'nu göklere çıkardılar." ifadesini kullandı ve ekledi:

ABD, Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlattı

CIA'in Ulusal Demokrasi Vakfı gibi paravan örgütleri var. Bu örgütler, rakip aday ile buluştu ve onun için çok sayıda sosyal medya kampanyası başlattı.



Daha da önemlisi, ABD son iki yıldır Türkiye'ye karşı adeta ekonomik savaş başlattı. Wall Street, Türkiye'nin para birimi olan liraya saldırmaya başladı. TL, son iki yılda yüzde 50'den fazla değer kaybetti.



Ama halk, istikrar arayışında olduğu için Erdoğan'ın yanında durdu. Sanırım halk, duruma ilişkin büyük resmi de gördü.

"Dış politikada büyük bir değişim göreceğiz"

Gazeteci Kanthan, sözlerini "Önümüzdeki 5 yılda Türkiye'nin dış politikasında büyük bir değişim göreceğimizi düşünüyorum." diyerek sonlandırdı.