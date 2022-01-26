İngiliz donanması, 20 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirdi

3 yıldır Umman Körfezi’nde görev yapan İngiltere Kraliyet Donanması, şüpheli bir tekneye düzenlediği operasyon ile 20 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirdi.

İngiltere Kraliyet Donanması, Umman Körfezi’nde 3 yıldır görev yapan HMS Montrose firkateyniyle tespit ettiği şüpheli tekneye operasyon düzenledi.

Operasyonda bir tondan fazla ağırlıkta, 20 milyon dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konuya yönelik İngiltere Kraliyet Donanması’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Montrose'un biniş ekibi hızlı hareket ederek şüphelilerin yasa dışı yüklerini gizli bir bölmede saklamasına zaman tanımadı. Biniş ekibi tüm uyuşturucuların bulunduğundan emin olmak için tekneyi kapsamlı şekilde aradı. Operasyonda 663 kilogram eroin, 87 kilogram metamfetamin ve 291 kilogram esrar, tahmini toptan değeri 20 milyon dolar olan uyuşturucu maddeler ele geçirildi.”

“SUÇLU VE TERÖRİSTLERE BÜYÜK BİR DARBE İNDİRECEKTİR”

Montrose'un Komutanı Claire Thompson operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu büyüklükteki el koyma, faaliyetlerini finanse etmek için bu yasa dışı uyuşturucuları kullanan suçlu veya terörist çetelere büyük bir darbe indirecektir. Terör örgütlerini, suçluları ve onların finansman hatlarını bozmak, Birleşik Krallık'ı ve dünyanın geri kalanını güvende tutmanın anahtarıdır.” dedi.