İngiliz Reuters'ın Türkiye'de başıboş köpek algısı: Sinir uçlarına dokunuyor İngiltere merkezli yayın organı, sokak köpekleriyle ilgili yasa tasarısı hakkında dikkat çekici ifadelere imza attı.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin başıboş köpek sorununu çözmek üzere harekete geçmesi, İngiltere tarafından yakından takip ediliyor.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle sahipsiz köpeklerin 'uyutulması' planlanıyor.

Türkiye'den bazı çevrelerce yapılan itirazlara, İngiltere merkezli Retuers haber ajansı da katıldı.

Türkiye'deki düzenlemeye yönelik karalama kampanyası

Ankara'nın, saldırılara, yol kazalarına ve kuduz konusundaki endişelere neden olan sokak köpeklerinden dolayı yasa tasarısı hazırladığı belirtildi.

Söz konusu yasanın, birçok köpeğin uyutulmasına yol açacağından endişe eden "hayvansever Türklerin sinir uçlarına dokunduğu" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Haberde, "Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması planlanan yasa tasarısı, köpeklerin uyutulmasına şiddetle karşı çıkan ana muhalefet partisinin (CHP) de tepkisini çekti." denildi.

Aktivistler: Plan uygulanamaz

Bazı aktivistlerin açıklamalarına işaret edilerek, son 20 yıldır 'yetersiz kısırlaştırma' nedeniyle köpek sayısının arttığı iddia edildi. 'Uyutma' planının 'uygulanamaz' olduğu öne sürüldü.

İngiltere'de 1 hafta içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor

Avrupa'da sokaklarında sahipsiz hayvanların görülmediği ülkelerden olan İngiltere'de geçen yıl başıboş yakalanan 17 bini aşkın köpeğin yarısından fazlası önceki sahibiyle buluşturuldu, yüzde 1'i ise uyutuldu.

Belediyeler, İngiltere'nin herhangi bir yerinde bulunan bir köpekten, hayvanlara yardım ve barınak sağlayan kuruluşları haberdar ediyor. Bir hafta boyunca köpeğin sahibi aranıyor.

Bu süreçte mikroçip sayesinde sahibine ulaşılamayan, bir dernek barınağına alınamayan ya da üçüncü bir kişi tarafından sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor.