İngiliz tıp dergisi: Gazze'de ölü sayısı açıklanandan yüzde 41 daha fazla

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İşgalci İsrail ordusu, bir yılı aşkın süredir Gazze'de katliam yapıyor.

Tüm dünyanın izlediği bu insanlık dışı dramda, 46 binden fazla sivil öldürüldü.

İsrail, kanlı saldırılarına her gün bir yenisini eklerken İngiliz tıp dergisi The Lancet, Gazze'deki ölü sayısına ilişkin skandal niteliğinde bir iddia ortaya attı.

ÖLÜ SAYISI AÇIKLANANDAN DAHA FAZLA

Reuters'ın haberine göre, The Lancet dergisinde yayımlanan hakemli istatistiksel analiz, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Gazze'de savaş boyunca ölen Filistinlilerle ilgili çetelesinin gerçekte olandan yüzde 41 daha az olduğunu ortaya koydu.

64 BİN SİVİL ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR

Araştırmacılar, savaşın ilk dokuz ayında, Ekim 2023 ile Haziran 2024 sonu arasında İsrail'in Gazze'deki hava ve kara harekâtından kaynaklanan ölü sayısını değerlendirmeye aldı.

Bu dönemde travmatik yaralanma nedeniyle 64 bin 260 kişinin öldüğünü tahmin eden araştırmacılar, bu rakamın Filistin Sağlık Bakanlığı'nın resmi rakamlarından yaklaşık yüzde 41 daha fazla olduğunu belirtti.

ÖLÜ KAYIT SİSTEMLERİ SALDIRI ALTINDA KÖTÜLEŞTİ

Araştırmaya göre ölümlerin yüzde 59,1'ini kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü kişiler oluşturuyor. Ölenler arasında Filistinli militanların olup olmadığına dair bir tahminde bulunulmadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de 46 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lancet araştırması aynı zamanda Filistin Sağlık Bakanlığı'nın elektronik ölüm kayıtlarını tutma kapasitesinin daha önce güvenilir olduğunu ancak İsrail'in hastanelere ve diğer sağlık tesislerine baskınlar ve dijital iletişimde kesintiler içeren askeri kampanyası altında kötüleştiğini söyledi.