İngilizler gökyüzünde Kraliçe Elizabeth'in silüetini gördü

İngiliz medyasında, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından ülkenin batısında Elizabeth'in silüetinin belirdiği haberleştirildi.

İngiltere, Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle yasta.

Ülkede bayraklar yarıya indirildi, ekranlar karartıldı.

İngiliz medyasında da Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle ilgili birçok haber yer aldı.

Bunlardan biri oldukça dikkat çekici.

Kraliçe'nin silüeti

İngiltere'de yayın yapan Daily Mail'de çıkan haberde, ülkenin batısındaki Telford kasabasında gökyüzünde 'Kraliçe Elizabeth'in silüetinin belirdiği' haberleştirildi.

Haberde vatandaşların bunu bir işaret olarak gördüğü ifade edildi.

Bazı İngiliz sosyal medya kullanıcısları ise 'Elizabeth yukarıdan bizi izliyor' şeklinde yorumlar yaptı.