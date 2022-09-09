Petrol
91.8
2.97%
Euro
18.3452
0.64%
Dolar
18.2396
0.09%
Altın
1.008
0.66%
Borsa
3535
2.85%
Bitcoin
385.363
9.23%
BTXN Coin
5.27
5.82%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C
    İngilizler gökyüzünde Kraliçe Elizabeth'in silüetini gördü

    İngilizler gökyüzünde Kraliçe Elizabeth'in silüetini gördü

    İngiliz medyasında, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından ülkenin batısında Elizabeth'in silüetinin belirdiği haberleştirildi.
    • 09.09.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 16:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İngiltere, Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle yasta.

    Ülkede bayraklar yarıya indirildi, ekranlar karartıldı.

    İngiliz medyasında da Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle ilgili birçok haber yer aldı.

    Bunlardan biri oldukça dikkat çekici.

    Kraliçe'nin silüeti

    İngiltere'de yayın yapan Daily Mail'de çıkan haberde, ülkenin batısındaki Telford kasabasında gökyüzünde 'Kraliçe Elizabeth'in silüetinin belirdiği' haberleştirildi.

    Haberde vatandaşların bunu bir işaret olarak gördüğü ifade edildi.

    Bazı İngiliz sosyal medya kullanıcısları ise 'Elizabeth yukarıdan bizi izliyor' şeklinde yorumlar yaptı.

    İngilizler gökyüzünde Kraliçe Elizabeth in silüetini gördü #1

    İngilizler gökyüzünde Kraliçe Elizabeth in silüetini gördü #2


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul’da suya zam yapmak istiyor
    Gündem

    İstanbul’da suya zam yapmak istiyor

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Bursa Büyükşehir Belediyesi, Brüksel’de Bursa’yı tanıttı
    Gündem

    Bursa Büyükşehir Belediyesi, Brüksel’de Bursa’yı tanıttı

    Görüş Bildir