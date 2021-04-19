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- İngiltere: Aleksey Navalnıy’ın sağlık durumundan endişeliyiz
İngiltere: Aleksey Navalnıy’ın sağlık durumundan endişeliyiz
- AA
- 19.04.2021 - 09:16
- Güncelleme : 19.04.2021 - 09:40
Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde açlık grevine başladığı ve böbrek yetmezliği sorunuyla karşı karşıya kaldığı şeklinde uluslararası basında haberler çıkmıştı.
İngiltere, cezaevindeki Navalnıy’ın sağlık durumunun kötüye gitmesinden derin endişe duyduğunu bildirdi.
"NAVALNIY'IN SAĞLIĞINDAN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya’ya “siyasi nedenlerle” tutuklu bulunan Navalnıy’ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.
Navalnıy’ın sağlık durumunun kötüye gittiğine ilişkin haberlerden derin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, bağımsız sağlıkçıların Navalnıy’ın sağlık durumunu incelemesine izin verilmesi istendi.
AÇLIK GREVİNE BAŞLADI
Rus muhalif Aleksey Navalnıy, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını duyurmuştu.
Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık hapis cezasına çevirmiş, Navalnıy cezaevine konulmuştu.