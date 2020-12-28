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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 8 aylık oğlunun çizdiği resim

    8 aylık Wilfred Johnson, resim yeteneği ile dikkatleri üzerine topladı. Resim ise Noel sebebiyle huzurevinde bulunan Parkinson hastasına hediye edildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2020 - 08:56
    • Güncelleme : 28.12.2020 - 09:53
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 8 aylık oğlunun çizdiği resim

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 8 aylık oğlu Wilfred'ın çizdiği 'Ren geyiği' resmi, herkesin ilgisini çekti.

    Minik Wilfred'ın çizdiği bu resim, North Yorkshire kentinde bir huzurevinde yaşayan Parkinson hastası Betty Boyes'a Noel hediyesi olarak gönderildi.

    "ÇOK MUTLU OLDUM"

    Uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalışan Boyes, aldığı hediye karşısında son derece mutlu olduğunu söyleyerek “Boynuzların Wilfred’in elinden olduğunu söyleyebilirim. Ren geyiğinin suratını Boris mi yaptı sizce?” dedi.

    YETENEĞİ KONUŞULDU

    İngiliz basını ise küçük çocuğun resim yeteneğine dikkat çekerken, babasına benzerliğini vurguladı. Wilfred'in İngiliz markası taytının 5 sterlin olduğu da belirtildi.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson ın 8 aylık oğlunun çizdiği resim #1

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson ın 8 aylık oğlunun çizdiği resim #2

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson ın 8 aylık oğlunun çizdiği resim #3

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson ın 8 aylık oğlunun çizdiği resim #4

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