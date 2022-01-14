İngiltere Başbakanlığı, partiler nedeniyle Kraliçe'den özür diledi

Ulusal yas sırasında Başbakanlık'ta iki parti düzenlendiği ortaya çıktı. 10 Numara, yaşananlar nedeniyle Kraliyet'e özrünü iletti.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümünün ardından ilan edilen ulusal yas döneminde, Başbakanlık'ta partiler düzenlendi.

Telegraph gazetesinin haberine göre, 16 Nisan 2021 akşamı Başbakanlıkta iki parti verildi. Etkinlikler, Johnson'ın eski İletişim Direktörü James Slack ile kişisel fotoğrafçısının görevlerinden ayrılması nedeniyle yapıldı.

GECE YARISI İÇKİLİ PARTİ

Bu veda partilerinden birine, dışarıdan bavulla içki getirildi. Gece yarısından sonra da devam eden partiler, ilerleyen saatlerde bahçede birleştirildi.

Johnson'ın o gece Başbakanlıkta değil, Londra'nın dışındaki Checkers'ta bulunan Başbakanlık konutunda olduğu öğrenildi.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Bunun ulusal yas sırasında gerçekleşmesi çok üzücü, 10 Numara (Başbakanlık) Saray'dan özür diledi." denildi.

Açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın 12 Ocak'ta parlamentodaki sözlerine atıfta bulunularak, 10 Numara'nın en yüksek standartlara göre hareket etmesinin beklendiği ve doğru yapılmayan şeyler için sorumluluk alması gerektiği belirtildi.

İngiliz basını, özrün resmi kanallar üzerinden yapılan bir telefon görüşmesiyle iletildiğini yazdı.

ULUSAL YAS SIRASINDA PARTİ

İngiltere'de o tarihte yürürlükte olan koronavirüs kısıtlamaları sosyalleşmeyi dışarıda 6 kişilik gruplarla sınırlarken, kapalı mekanlarda ise 2 metrelik sosyal mesafe kuralının uygulanması isteniyordu.

Ayrıca ülke, Kraliçe'nin eşi Prens Philip'in ölümü nedeniyle ulusal yas içindeydi. Kısıtlamalar nedeniyle Kraliçe, 17 Nisan'da yapılan cenaze töreninde kilisede tek başına oturmak durumunda kalmıştı.

DİĞER PARTİLER

İngiltere'deki televizyon ağı ITV tarafından elde edilen bir elektronik postada, ülkede hane halkı dışında buluşmaların yasak olduğu 20 Mayıs 2020'de 100'den fazla Başbakanlık çalışanının bahçedeki bir partiye davet edildiği görülmüştü.

Elektronik postada, "Lütfen saat 18.00 itibarıyla bize katılın ve kendi içkinizi getirin." yazarken davete, aralarında Başbakan Johnson ve eşi Carrie Johnson'ın da olduğu 40 kişinin katıldığı iddia edilmişti.

Johnson, 12 Ocak'ta parlamentoda yaptığı konuşmada "iş etkinliği" sandığı partiye katıldığını doğrulayarak özür dilemişti. Ancak muhalefet, Johnson'ın görevde daha fazla kalamayacağını belirterek istifasını istemişti.

LONDRA POLİSİ SORUŞTURMA AÇMADI

Başbakanlık bahçesinde 15 Mayıs 2020'de de ayrı bir etkinlik düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Başbakanlık personelinin, 2020 Noel'i öncesinde de benzer şekilde eğlenceler düzenlediği belirtilmişti.

Son haberle birlikte basına yansıyan parti sayısı 11'e çıkmıştı. Partilerle ilgili bir hükümet yetkilisi rapor hazırlamakla görevlendirirken, Londra polisi soruşturma açmama kararı almıştı.