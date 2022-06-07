İngiltere basını: Boris Johnson, yara aldı

Güven oylaması, İngiltere'nin gündemine oturdu. Çeşitli gazeteler, Başbakan Johnson'ın kazanmasına rağmen ortaya istenilen sonucun çıkmadığını yazdı.

Koronavirüs karantinası ihlalleriyle gündeme gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson için güven oylaması yapıldı.

Johnson'ın liderlik ettiği Muhafazakar Parti'de yapılan oylamayı, İngiliz Başbakan 148'e karşı 211 oyla kazandı.

İngiltere basınından gazeteler, sonuca rağmen Johnson'ın imajının zedelendiğini yazdı.

"Yaralı Boris Johnson"

The Times gazetesi, "Yaralı galip" başlığıyla hazırladığı haberde, sonucun beklenenden kötü olduğunu aktardı.

Haberde, "Yaralı Boris Johnson, her on milletvekilinden dördünden fazlasının desteğini kaybetti." denildi.

"İsyan şokunun ölçeği"

Financial Times, "Johnson güven oylamasında yaralandı" manşetini atarak, partisindeki vekillerin yüzde 41'inin, Başbakan'ın istifasını istediğine dikkat çekti.

Oylama sonucunun, Muhafazakar Parti içindeki ayrımı net bir şekilde ortaya koyduğu ifade edildi.

Haberde, "Downing Sokağı 10 Numara'yı düşürmek için isyan şokunun büyüklüğü" ifadesiyle, Boris Johnson'a olan karşıtlığın boyutuna işaret edildi.

"Topal ördek"

"Parti bitti Boris." diyen Metro gazetesi, Başbakan Johnson'ın, güven oylamasında ayakta kalmayı başardığını yazdı.

Ancak yüzde 41'in, "gitme vaktinin geldiğini söyleyeyerek Johnson'a darbe indirdiği" kaydedildi.

Ayrıca Johnson'ın, eski Başbakan Theresa May gibi "topal ördeğe dönüştüğü" görüşüne yer verildi.

"148 vekilin acımasız saldırısına uğradı"

Metro ile aynı manşeti atan Mirror gazetesi de "Johnson, kendi milletvekillerinden 148'inin acımasız saldırısına uğradı. Bir yıl içinde görevden alınacağı konusunda uyarıldı." dedi.

Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi Roger Gale'in, "Sonbaharın sonunda hâlâ Downing Sokağı'nda olursa şaşırırım." dediği belirtildi.

"Oy aşağılaması"

The Guardian, "Başbakan, oy aşağılamasından sonra iktidara tutunuyor." dedi.

Haberde, "Johnson, dramatik güven oylamasını kazandı, ancak milletvekillerinin yüzde 41'i onun gitmesini istediğini söylüyor." notu paylaşıldı.

"Yaralı Johnson tehlikede"

İngiltere basınından inews gazetesi "Yaralı Johnson tehlikede" başlığı altında, Başbakan Johnson'ın araç içerisinde çekilen ve düşünceli anlarının yakalandığı kareye yer verdi.

Johnson, oylamada yüzde 59'un desteğini aldı. Gazetenin haberinde, "Yüzde 41, onu görevden almaya çalıştı." ayrıntısına yer verildi.

"İsyan darbesine rağmen..."

Express'te "isyan darbesine rağmen, Başbakan'ın, İngiltere'ye hizmet etmek için onarılan yetkiden övgüyle bahsettiği" şeklinde analiz yapıldı.

Aynı haberde, "Meydan okuyan ve boyun eğmeyen... Boris: Partiyi zafere ulaştıracağım." ifadesi aktarıldı.