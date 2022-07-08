İngiltere, Boris Johnson'ın istifasını konuşuyor

Görevden ayrılmaya karar veren Başbakan Johnson'la ilgili gelişmeler, gazeteler tarafından tam sayfa duyuruldu.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson dönemi sona eriyor.

Dün yaptığı açıklamada Muhafazakar Parti liderliğini bıraktığını söyleyen Johnson, yeni isim seçilene kadar başbakanlığı sürdüreceğini dile getirdi.

Johnson'ın istifa açıklaması, İngiltere basınından gazetelerin ilk sayfalarından duyuruldu.

Johnson havlu attı

The Times, "Johnson havlu attı" başlıklı haberinde, Muhafazakar liderin istifa ettiğini okurlarına aktardı.

Johnson'ı eleştirenlerin, kendisinden başbakanlık görevini de "derhal" bırakmasını istediği ve partide zorlu liderlik yarışının başladığını yazdı.

Tartışmaların fitilini ateşledi

Guardian'ın haberinde, 59 istifa haberinin ardından Boris Johnson'ın "sonunda" istifa etmeye karar verdiği kaydedildi.

Johnson'ın, yaptığı açıklamaya rağmen, başbakanlıktan ne zaman ayrılacağına dair tartışmaların fitilini ateşlediğine dikkat çekildi.

Uzun vedası, İngiltere'yi felç bıraktı

Telegraph gazetesi, "Başbakan'ın uzun vedası, İngiltere'yi felç bıraktı" başlığını kullandı.

Üst düzey Muhafazakarların, aylarca süren siyasi belirsizlikten kaçınmak için Johnson'dan "hemen" geçici bir lider atamasını istediği ifade edildi.

"Derhal geri çekil baskısına direniyor"

"Johnson istifa etti, sonuna kadar meydan okudu" diyen Financial Times, istifayla ilgili yaşananlara yer verdi.



Haberde, "Özür dilemeyen Başbakan, 'derhal geri çekil' baskısına direniyor." denildi.

Johnson'ın görevde bulunduğu yaklaşık 3 yılın çalkantılarla dolu geçtiği belirtildi.

İstifa açıklamasına "çöküş" dediler

"Çöküş" başlığını kullanan "i" gazetesi, İngiltere'nin yeni başbakanı olmak için en az 11 Muhafazakarın liderlik yarışına katılmayı düşündüğü gelişmesini aktardı.

Haberde, "Boris Johnson, kendisini iktidardan inmeye zorlayan milletvekillerinin 'sürü' zihniyetini suçluyor." ifadesi kullanıldı.

"İngiltere'ye özgürlüğünü geri verdin"

Express, "Teşekkürler Boris... İngiltere'ye özgürlüğünü geri verdin." dedi.

"Boris Johnson, isteksizce ama büyük bir saygınlıkla, çalkantılı başbakanlığının nihayet sona erdiğini kabul etti." notu paylaşıldı.

Brexit için teşekkürler

Sun gazetesinin "Veda ediyor" başlıklı haberinde, "Brexit için teşekkürler Boris" ifadesi kullanıldı.

Haberin fotoğrafında, Boris Johnson, eşi Carrie ve çiftin çocukları Wilfred yer aldı.