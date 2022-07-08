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    İngiltere, Boris Johnson'ın istifasını konuşuyor

    İngiltere, Boris Johnson'ın istifasını konuşuyor

    Görevden ayrılmaya karar veren Başbakan Johnson'la ilgili gelişmeler, gazeteler tarafından tam sayfa duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 10:43
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    İngiltere'de Başbakan Boris Johnson dönemi sona eriyor.

    Dün yaptığı açıklamada Muhafazakar Parti liderliğini bıraktığını söyleyen Johnson, yeni isim seçilene kadar başbakanlığı sürdüreceğini dile getirdi.

    Johnson'ın istifa açıklaması, İngiltere basınından gazetelerin ilk sayfalarından duyuruldu.

    Johnson havlu attı

    The Times, "Johnson havlu attı" başlıklı haberinde, Muhafazakar liderin istifa ettiğini okurlarına aktardı.

    Johnson'ı eleştirenlerin, kendisinden başbakanlık görevini de "derhal" bırakmasını istediği ve partide zorlu liderlik yarışının başladığını yazdı.

    İngiltere, Boris Johnson ın istifasını konuşuyor #1

    Tartışmaların fitilini ateşledi

    Guardian'ın haberinde, 59 istifa haberinin ardından Boris Johnson'ın "sonunda" istifa etmeye karar verdiği kaydedildi.

    Johnson'ın, yaptığı açıklamaya rağmen, başbakanlıktan ne zaman ayrılacağına dair tartışmaların fitilini ateşlediğine dikkat çekildi.

    İngiltere, Boris Johnson ın istifasını konuşuyor #2

    Uzun vedası, İngiltere'yi felç bıraktı

    Telegraph gazetesi, "Başbakan'ın uzun vedası, İngiltere'yi felç bıraktı" başlığını kullandı.

    Üst düzey Muhafazakarların, aylarca süren siyasi belirsizlikten kaçınmak için Johnson'dan "hemen" geçici bir lider atamasını istediği ifade edildi.

    İngiltere, Boris Johnson ın istifasını konuşuyor #3

    "Derhal geri çekil baskısına direniyor"

    "Johnson istifa etti, sonuna kadar meydan okudu" diyen Financial Times, istifayla ilgili yaşananlara yer verdi.

    Haberde, "Özür dilemeyen Başbakan, 'derhal geri çekil' baskısına direniyor." denildi.

    Johnson'ın görevde bulunduğu yaklaşık 3 yılın çalkantılarla dolu geçtiği belirtildi.

    İngiltere, Boris Johnson ın istifasını konuşuyor #4

    İstifa açıklamasına "çöküş" dediler

    "Çöküş" başlığını kullanan "i" gazetesi, İngiltere'nin yeni başbakanı olmak için en az 11 Muhafazakarın liderlik yarışına katılmayı düşündüğü gelişmesini aktardı.

    Haberde, "Boris Johnson, kendisini iktidardan inmeye zorlayan milletvekillerinin 'sürü' zihniyetini suçluyor." ifadesi kullanıldı.

    İngiltere, Boris Johnson ın istifasını konuşuyor #5

    "İngiltere'ye özgürlüğünü geri verdin"

    Express, "Teşekkürler Boris... İngiltere'ye özgürlüğünü geri verdin." dedi.

    "Boris Johnson, isteksizce ama büyük bir saygınlıkla, çalkantılı başbakanlığının nihayet sona erdiğini kabul etti." notu paylaşıldı.

    İngiltere, Boris Johnson ın istifasını konuşuyor #6

    Brexit için teşekkürler

    Sun gazetesinin "Veda ediyor" başlıklı haberinde, "Brexit için teşekkürler Boris" ifadesi kullanıldı.

    Haberin fotoğrafında, Boris Johnson, eşi Carrie ve çiftin çocukları Wilfred yer aldı.

    İngiltere, Boris Johnson ın istifasını konuşuyor #7


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