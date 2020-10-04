İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: Korona, Boris Johnson'ı az kalsın öldürüyordu

Bakan Raab, Başbakan Johnson'ın baharda yoğun bakıma alındıktan sonra koronavirüsten ölmüş olabileceğinden endişe duyduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz mart ayında koronavirüse yakalanmış, kaldırıldığı hastanede 3 gece yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Başbakan Johnson'ın görevini vekaleten yürüten Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Johnson'ın geçirdiği zorlu süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

"NEREDEYSE CANINI ALIYORDU"

Muhafazakar Parti konferasında konuşan Raab, salgının İngiltere'yi kötü şekilde vurduğunu, trajik ölçekte ölümlere yol açtığını belirterek, "Virüs neredeyse Başbakan'ın canını alıyordu." dedi.

"CARRIE İÇİN ENDİŞELENDİM"

Raab, "Onunla (Boris Johnson) ilgilenirken nasıl hissettiğim soruluyor. Onu kaybedebileceğimizden endişeliydim ve bebek Wilf'e hamile olan Carrie (Symonds) için de endişelendim." diye konuştu.

İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs kaynaklı 480 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere'de 42 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Son günlerde yeniden artışa geçen vaka sayıları nedeniyle Başbakan Johnson hükümeti, bazı sıkı tedbirleri devreye aldı.

Boris Johnson koronavirüse yakalandı ViDEO