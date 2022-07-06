İngiltere, Javid ve Sunak'ın istifalarını konuşuyor

İngiltere, Javid ve Sunak'ın istifalarını konuşuyor

Birçok gazete, istifaların Başbakan Johnson'ı sarstığını yazdı. Haberlerde, 'Johnson için yolun sonu' şeklinde yorumlar yapıldı.

İngiltere'de Muhafazakar Partili Chris Pincher, hakkında çıkan taciz haberlerinin ardından, İngiliz Parlamentosu'ndaki grup yöneticiliği görevini bırakmıştı.

Başbakan Boris Johnson ise Pincher hakkında geçmişte gün yüzüne çıkan iddiaları bilmesine rağmen, söz konusu isme görev verdiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Peş peşe istifalar

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, hükümetteki görevlerini bıraktı.

Javid, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Başbakan Johnson'a güven duymadığı için görevinden istifa ettiğini belirtti.

İngiltere, ayrılıkları konuşuyor

Sunak da "Halk, haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi şekilde yönetilmesini bekliyor." ifadesini kullandı.

İngiltere'de gazetelerin ilk sayfaları, iki bakanın kabineden istifa ettiğine dair haberlere ayrıldı.

"Başbakan sarsıldı"

The Times gazetesi, "Johnson eşikte" başlığıyla, Javid ve Sunak'ın istifasının Başbakan'ı sarstığına dikkati çekti.

Sunak'ın, "Sadık oldum ama bu şekilde devam edemeyiz." şeklindeki ifadesi aktarıldı.

"Sonun başlangıcı"

Financial Times, Dominic Raab, Liz Truss ve Michael Gove gibi isimlerin Başbakan Johnson'ın tarafında durmaya devam ettiğini yazdı.

Diğer taraftan, "Muhafazakarlar sonun başlangıcını seziyor." tespitinde bulunuldu.

"Boris'e kabine darbesi"

İstifalar sonrası Boris Johnson'ı "yaralı başbakan" olarak tanımlayan Express, "Boris, kabine darbesinin ardından değişiklik sözü verdi." dedi.

Sunak ve Javid'in yerine sırasıyla Nadhim Zahavi ve Steve Barclay'ın getirildiği bilgisine yer verildi.

"Johnson'ın liderliğine inanç kaybı"



Guardian, söz konusu istifaların, Başbakan Johnson'ın liderliğine inanç kaybının ardından geldiğini okurlarıyla paylaştı.

Johnson'ın başbakanlığının, ayrılıklar sonrası çökmenin eşiğine geldiği ifade edildi.

"Johnson'ın çevresi çöküyor"

Metro, "Johnson'ın çevresi çöküyor görünüyor. Çifte dert: Boris Johnson, istifa haberleri sonrası, geçen gece Downing Sokağı 10 Numara'ya geldi." bilgisine yer verdi.

Haberde, Rishi Sunak ve Sajid Javid'in, istifayla ilgili yaptığı açıklamalar anımsatıldı.

"Yolun sonu"

"i" gazetesi de "Yolun sonu" manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. "Başbakan, şok istifaların ardından sarsıldı." denildi.

Sunak ve Javid'in, Johnson'ı hedef alarak, İngiliz Başbakan'ı "bütünlükten yoksun olmakla" suçladığı kaydedildi.