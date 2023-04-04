İngiltere Kralı Charles’ın ilk portresi görücüye çıktı İki haftada tamamlanan ve yağlı boyayla hazırlanan portre, ilgililerin beğenisine sunuldu.

AA

İngiltere Kralı 3. Charles’ın ilk portresinin açılışı gerçekleştirildi.

Portre, "Illustrated London News" adlı dergi tarafından sipariş edildi.

Ressam Alastair Barford'un hazırladığı Kral Charles'ın ilk portresinin resmi açılışı, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi.

Charles'ın ilk portresi

Tablonun tanıtım etkinliğine, ressam Barford ile "Illustrated London News" dergisinin baş yöneticisi ve sahibi Lisa Barnard'ın yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.

Ressam Barford, portrenin resmedilmesi için Kral Charles'ın karşısına oturmadığını belirterek Kral'ı 17 Şubat'ta Buckingham Sarayı'nda katıldığı bir resepsiyonda gözlemlediğini ve cep telefonuyla birkaç fotoğrafını çektiğini söyledi.

İki haftada tamamlandı

Bu etkinlikte Kral Charles'ın davetlilerle etkileşiminden etkilendiğini dile getiren Barford, Kral'ın davetlilerle kurduğu empatiyi portresine yansıttığını ifade etti.

Ressam Barford, İngiltere Kralı'nın yağlı boya portresini iki haftada tamamladığını anlattı.

Satışa sunulacak ülkeler belli oldu

Derginin baş yöneticisi Barnard da etkinlikte, 1842'de yayın hayatına başlayan derginin kuruluşunu anlattı ve Kraliyet ailesine ilişkin arşivlerde yer alan fotoğrafları gösterdi.

Barnard, derginin özel siparişiyle resmedilen tablonun, derginin özel taç giyme sayısının ön kapağında yer aldığını belirterek 70 bin adet basılan bu derginin İngiltere, Kanada, Avustralya ve ABD'de satışa sunulacağını kaydetti.

6 Mayıs'ta taç giyecek

Portrede, takım elbiseli olduğu görülen Kral'ın kolunda yerli Amazon lideri Domingo Pass tarafından kendisine hediye edilen bileklik yer alıyor.

35 yaşındaki ressam Barford, 2015'te de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in portresini resmetmişti.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni, 6 Mayıs'ta yapılacak.