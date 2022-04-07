İngiltere Kraliyet Donanması'na ait gemiden 250 bin sterlinlik yakıt çalındı

İngiliz kamuoyunu sarsan olayda, Kraliyet Donanması'na ait HMS Bulwark adlı savaş gemisinden 250 bin sterlin değerinde (yaklaşık 5 milyon TL) mazotun çaındığı aktarıldı.

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait savaş gemisinden 250 bin sterlin değerinde mazot çalındı. Hırsızlar, HMS Bulwark'a yakıt taşıyan tankerlerle kaçtı.

Haftalarca süren hırsızlık vakası

Pompa fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı sırada gerçekleşen soygunun haftalarca sürdüğü belirtilirken, Donanma içinde hırsızlık nedeniyle alarm seviyesi yükseltildi.

Sivil muhafızlar Devon, Plymouth'ta HMNB Devonport'tan ayrılmaya çalışan bir tanker şoförünü kontrol etmeye gittiğinde ise alarm verildi.

"Kasaba için elektrik üretmek gibi"

The Sun'a konuşan bir kaynak şunları söyledi:

"Alınan yakıtın, tamirden geçerken gemiye güç vermesi gerekiyordu. Bu, Bulwark'ın boyutu ve jeneratörün büyüklüğü düşünüldüğünde, küçük bir kasaba için elektrik üretmeye benziyor. Nöbetçilerden biri yakıt tankerinin hareketinden şüphelenince araç durduruldu. Hiçbir personel dahil olmasa da Donanma bu duruma çok kızgın."

Büyük güvenlik ihlaliyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Pompa fiyatları artarken mazot çaldılar

Denizcilik uzmanları, Ukrayna'da artan uluslararası gerilimlerin ve savaşın olduğu bir zamanda, bu ifşaları Savunma Bakanlığı ve taşeronlar Babcock International için büyük bir utanç olarak nitelendirdiler.

Söz konusu hırsızlık, pompa fiyatları rekor seviyelere yükselirken gerçekleşti.

"Gemi, İngiltere savunmasının hayati parçası"

Dizel araçlarda kullanılan çalıntı yakıt, 325 denizci ve 405 asker taşıyan 19 bin 560 tonluk taarruz gemisine güç sağlayan jeneratörlerin doldurulmasında kullanılıyordu.

Kaynak şöyle devam etti:

“Bulwark, amfibi bir savaş gemisidir ve İngiltere'nin savunmasının hayati bir parçasıdır. Bu şekilde korunmasız bırakılması tam anlamıyla rezillik ve Babcock'un yanıtlaması gereken soruları var."





"Sadece utanç verici değil, ciddi bir güvenlik sorunu"

Plymouth Sutton ve Devonport Milletvekili Luke Pollard'ın The Sun'a verdikleri açıklama şöyle:

"Kraliyet Donanması savaş gemisinden yakıt hırsızlığı sadece suç değil, aynı zamanda ulusal bir kriz döneminde ordumuzdan kıt kaynakları da çalınıyor. Silahlı kuvvetler giderek daha fazla kesintiyle karşı karşıya kalırken, bu kadar büyük miktarda yakıtın çalınması sadece utanç verici olmakla kalmıyor, aynı zamanda en güvenli deniz üslerimizden birinde güvenlik konusunda ciddi soruları gündeme getiriyor.”

"Yakıtın Karadeniz'e gitmesini tercih ederim"

Amfibi Görev Grubu'nun eski komutanı Tuğamiral Dr Chris Parry ise şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda yakıtın karaborsadan Karadeniz'e gitmesini tercih ederim. Bu inanılmaz derecede dikkatsiz. Sivil müteahhitlerimizin bize çok daha iyi bakmasını bekliyoruz."