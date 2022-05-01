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    İngiltere: Rusya, Herson'da uzun dönemli kontrol peşinde

    Savunma Bakanlığı, şehirde Rus yanlısı yönetim kurulduğunu ve kontrolün devam ettirilmek istendiğini söyledi.
    • 01.05.2022 - 10:05
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    İngiltere: Rusya, Herson'da uzun dönemli kontrol peşinde

    Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Mart’ta, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tamamını kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.

    İngiltere'den yapılan açıklamada, Rus güçlerinin bölgedeki "niyetine" dikkat çekildi.

    "Güçlü siyasi ve ekonomik etki yaratmayı hedefliyorlar"

    İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın uzun vadede Ukrayna'nın güneyindeki söz konusu bölge üzerinde "güçlü bir siyasi ve ekonomik etki yaratmayı hedeflediğini" belirtti.

    Reuters'ın haberine göre, açıklamada, "Rusya, mart ayı başlarında Herson'u ele geçirmesinden bu yana Rus yanlısı bir yönetim kurarak şehir ve çevresindeki bölgelerin kontrolünü meşrulaştırmaya çalıştı." denildi.

    Rubleye geçme planı

    Rusya'nın "bölge ve ulaşım bağlantıları üzerindeki kalıcı kontrolünün, kuzey ve batıdaki ilerlemesini sürdürme ve Kırım'daki güvenlik kontrolünü geliştirme kabiliyetine fayda sağlayacağı" kaydedildi.

    Ukrayna’nın Herson şehrindeki Rusya yanlısı sözde yönetim, şehirde Rus rublesinin kullanılacağı bir bölge kurulacağını, 4-5 ay içerisinde de tümüyle ruble kullanmayı planladıklarını duyurmuştu.

    "Emeklilere ve memurlara destek olmak için..."

    AA'nın haberine göre, Herson’daki sözde yönetimin temsilcisi Kiril Stremousov, şehirdeki insanların maddi sıkıntılar yaşadığını ifade etmiş, "Bu nedenle emeklilere ve memurlara destek olmak için 1 Mayıs’tan itibaren ‘ruble bölgesi’ kurmayı planlıyoruz. 4-5 ay içerisinde de tümüyle ruble kullanımına geçmeyi planlıyoruz." demişti.

    İngiltere: Rusya, Herson da uzun dönemli kontrol peşinde #1


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