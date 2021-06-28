İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, eşini terk etti

Öpüşürken yakalandığı danışmanı uğruna eşini terk eden İngiltere’nin yeni istifa etmiş Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni ilişkisinde ciddi şekilde ilerliyor.

İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, 5 bin pound maaşla danışmanı olarak işe aldığı Gina Coladangelo ile olan yaşadığı yasak aşk skandalında hala gündemdeki yerini koruyor…

Eşi Martha Hancock'u kendisi gibi evli olan 3 çocuk annesi danışmanıyla aldattığı fotoğraflar ortaya çıktıktan sonra Sağlık Bakanlığı'ndaki görevinden istifa eden Matt Hancock, şimdi de evi terk etti.

Uğruna 15 yıllık evliliğini bitiren Matt Hancock'un Gina Coladangelo'yle ilişkisi, yeni olmasına rağmen ciddi şekilde ilerliyor.

MAHREMİYETİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Öte yandan Notting Hill'deki klinikte osteopati uzmanı olan Martha Hancock, şimdiye kadar eşinin davranışlarıyla ilgili ortaya çıkan fotoğraflara ilişkin kamuya açık yorumda bulunmadı.

Martha Hancock kişisel mahremiyetine önem vermesiyle biliniyor ve dikkat çekmekten kaçınıyor.

2006'da evlenen çiftin; 14 yaşında bir kız ve 13 ile 8 yaşında iki oğlu var.

OKUL BİTTİ, ARKADAŞLIK DEVAM ETTİ

Oliver Bonas'ın kurucusu Oliver Tress'le evli olan Gina Coladangelo, daha önce bir lobicilik firması olan Luther Pendragon'da yöneticiydi.

Gina Coladangelo ve Hancock'un, öğrenci radyosuna duydukları ortak tutkuları aracılığıyla yakın arkadaş haline geldikleri Oxford Üniversitesi'nde tanıştıkları biliniyor.

Coladangelo politika, felsefe ve ekonomi okudu ve aktarılanlara göre Hancock'la aynı yılda, yani 1998'de akademik çalışmalarını tamamladıktan sonra da yakın arkadaşlığını sürdürdü.

ATAMAYA DAİR KAMUYA AÇIK BİR KAYIT BULUNMUYOR

Coladangelo, geçen yıl eylülde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nda (DHSC) bağımsız yönetim kurulu üyesi görevine getirilmişti.

Bakanlığın aldığı kararların incelendiği bu pozisyonun yıllık getirisi en az 15 bin sterlin (yaklaşık 185 TL).

Bu atamaya dair kamuya açık bir kayıt bulunmuyor ancak görev Coladangelo'nun LinkedIn sayfasında yer alıyor.