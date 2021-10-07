İngiltere, tam aşı olmuş Türk yolcuları ülkeye alacak

İngiltere, Türkiye dahil 37 ülkeden gelen tam aşı uygulanmış yolcuları alacağını duyurdu.

İngiltere, Türkiye dahil 37 ülkeden gelen tam aşı uygulanmış yolcuları alacağını duyurdu.

İngiltere, koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ülkeyi kısıtlamaya almıştı.

Son olarak Türkiye'yi kırmızı listeden çıkararak turistlerin Türkiye'ye gelmesini sağlayan İngiltere'den yeni bir hamle geldi.

İngiltere Ulaşım Bakanlığı, İngiltere'ye gidecek yolcularla ilgili aldığı yeni kararlarını açıkladı.

TÜRKİYE DAHİL 37 ÜLKENİN AŞILI YOLCULARI KABUL EDİLECEK

Türkiye dahil 37 ülkeden İngiltere'ye gidecek yolcular, tam aşı şartını yerine getirdiği takdirde ülkeye girebilecek.

LİSTEDE KISITLANAN 7 ÜLKE KALDI

Yeni düzenleme ile 47 noktadan İngiltere'ye seyahatler kırmızı listeden çıkarılmış oldu. Listede sadece 7 ülke ve bölgenin kaldığının altı çizildi.