İngiltere, tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklayacak

Gereksiz plastik kullanımına dikkati çeken Londra yönetimi, sahillerde ve yeşil alanlarda ortaya çıkan görüntülere son vermek istiyor.

İngiltere, atıklarla mücadele kapsamında tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabakları yasaklamaya hazırlanıyor.

Çevre Bakanı George Eustice, herkesin plastiğin çevreye verdiği zararı gördüğünü söyledi.

ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN ÖNLEMLER ALINACAK

Eustice; parklara, yeşil alanlara saçılan ve sahillere vuran plastik görüntülerine son vermek için önlem alınması gerektiğini vurguladı.

"Plastiğin gidişatını tersine çevirmek için ilerleme kaydettik." diyen Eustice, "Plastik pipet, karıştırıcı ve pamuklu çubuk tedarikini yasakladık. Süpermarketlerdeki taşıma poşeti ücreti, satışları yüzde 95 oranında azalttı." dedi.

GEREKSİZ PLASTİK KULLANIMI ORTADAN KALDIRILACAK

İngiliz bakan, "Bu planlar, doğal çevremize zarar veren gereksiz plastik kullanımını ortadan kaldırmamıza yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

İNGİLTERE'DE KİŞİ BAŞI KULLANILAN PLASTİK SAYISI

İngiltere hükümetinin verileri, ülkede ortalama kişi başı her yıl 18 plastik tabak ve 37 plastik çatal bıçak kullanıldığını gösteriyor. BBC'nin haberine göre, söz konusu değişiklikle ilgili istişareler sonbaharda başlayacak.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın halihazırda tek kullanımlık plastik çatal bıçak takımlarını yasaklama planları bulunuyor. Avrupa Birliği de temmuz ayında benzer bir yasak getirdi.