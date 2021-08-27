İngiltere: Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını genişletmek istiyoruz

İngiltere Ticaret Bakanı Graham Stuart, Türkiye ziyareti sırasında yüksek teknoloji tesislerinde incelemelerde bulundu. Bakan Stuart, iki ülke arasında yeni anlaşmalar için hazır oldukları söyledi.

İngiltere Ticaret Bakanı Graham Stuart, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Başta TOGG olmak üzere yüksek teknoloji ile iş yapan tesislerde inceleme ve temaslarda bulundu.

Yapılan çalışmaları inceleyen İngiliz Bakan Stuart, iki ülke arasında iş birliğine dair mesajlar verdi.

''DÜNYA LİDERİ OLABİLECEK TEKNOLOJİYİ KULLANAN BİR ŞİRKET''

TOGG üretim tesisini ziyaret eden Bakan Stuart, açıklamalarda bulundu:



‘’TOGG’u ziyaret ettim, oradaki ekiple tanıştım, dünya lideri olabilecek şekilde hibrit teknoloji kullanan bir roket şirketi ve uzay ajansı Delta-V’nin başkanıyla tanıştım.

Mevcut üretim ve geleceğin teknolojisinin o kadar çok alanı var ki bence bu alanlarda Birleşik Krallığın yüksek teknoloji kapasitesiyle Türk girişimciliği ve becerisinin birleşimi çok daha fazlasını yapabileceğimiz anlamına geliyor.’’





''YENİ ANLAŞMALAR İÇİN HAZIRIZ''



İngiliz bakan türkiye ile İngiltere arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasını genişletmek istediklerinin mesajını da verdi.

Son 10 yılda ticaret hacminin yüzde 70 büyüdüğünü ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyon sterline ulaştığını ifade etti. Yeni anlaşmalar için de hazır oldukları mesajını verdi.

''İKİLİ TİCARET HACMİNİN GELECEK YILLARDA BÜYÜYECEĞİNDEN EMİNİM''

''İkili ticaret hacminin gelecek yıllarda büyüyeceğinden eminim. Ortak paydaya sahip olduğumuz pek çok alan, yakın güvenlik ve savunma ortaklığımız ve bunların yanı sıra NATO müttefikliğimiz de var.''

Türk firmalarının İngiltere’de yeni yatırımlar yapmasını beklediğini ileten Bakan Stuart, Türkiye ile daha çok yapmak istedikleri iş birliklerinin olduğunu söyledi.