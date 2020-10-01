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    İngiltere, Türkiye'den geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

    İngiltere, Türkiye ve Polonya'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının getirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 01.10.2020 - 21:39
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    İngiltere, Türkiye'den geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

    İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Biyogüvenlik Merkezinin tavsiyeleriyle seyahat edilebilecek ülkeler listesini güncellediklerini belirtti.

    Shapps, Polonya ve Türkiye'nin güvenli seyahat edilebilecek ülkeler olarak da adlandırılan "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden" cumartesi gününden itibaren çıkarılacağı bilgisini paylaştı.

    14 GÜN KURALINI BOZANLARA 10 BİN STERLİN CEZA

    İngiltere'ye bu ülkelerden gelecek olanların kendilerini 14 gün evlerinde izole etmelerinin gerektiğini aksi durumda 10 bin sterline kadar para cezası ile karşılaşabileceklerini kaydeden Shapps, yolcuların ülkeye giriş yapmadan güvenlik formlarını doldurup görevlilere teslim etmeleri uyarısında da bulundu.

    Shapps, Türkiye'nin listeden çıkarılmasına ilişkin  "Türkiye'yi 'seyahat koridoru' listesinden çıkarıyoruz. Türkiye Kovid-19 vakalarını Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontol Merkezi(ECDC) gibi uluslararası örgütlerin kabul ettiğinden farklı şekilde tanımlıyor." ifadesini kullandı.

    İngiltere, Türkiye den geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi #1

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