İngiltere, Ukrayna'ya M270 roketatar gönderecek

Savunma Bakanı Wallace, yeni silah sistemlerine ilişkin açıklama yaptı. Wallace, "Çoklu fırlatma roket sistemleri, Ukraynalı dostlarımızın, kendilerini daha iyi korumalarını sağlayacak" dedi.

Londra yönetimi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesi yönündeki çağrısı sonrası askeri yardımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İngiltere, Ukrayna'ya 80 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilen çoklu fırlatma roket sistemleri sağlayacak.

Ukrayna'ya peş peşe silah desteği

Ukrayna'ya sevkiyatın, Rusya'nın saldırılarına yanıt olarak ABD ile koordineli bir şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Ukrayna'ya 700 milyon dolarlık yardım kararını onaylayan ABD Başkanı Joe Biden, pakete ilişkin, "Ukrayna'nın kendini Rusya'ya karşı savunmasında yardımcı olacak gelişmiş silahları da içeriyor. Buna Yüksek Performanslı Topçu Roketi Sistemi (HIMARS) ismi verilen füze sistemi de dahil." demişti.

Wallace: Ukraynalı dostlarımız, kendilerini daha iyi koruyacak

Reuters'ın haberine göre, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, M270 çoklu fırlatma sistemlerinin sevkiyatını açıklayarak, Rusya'nın taktikleri geliştikçe İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğinin değişeceğini söyledi.

Wallace, "Bu son derece yetenekli çoklu fırlatma roket sistemleri, Ukraynalı dostlarımızın, kendilerini Putin'in güçlerinin şehirleri dümdüz etmek için ayrım gözetmeksizin kullandığı uzun menzilli topçularına karşı daha iyi korumalarını sağlayacak." diye konuştu.

Putin: Karşılık veririz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah sevkiyatlarının "yeni bir şey olmadığını" söyledi, ancak ABD'nin HIMARS sistemleri için daha uzun menzilli mühimmat sağlaması halinde yanıt verecekleri konusunda uyardı.

Öte yandan İngiltere, Ukrayna birliklerinin İngiltere'de yeni fırlatıcıların nasıl kullanılacağı konusunda eğitileceğini duyurdu.