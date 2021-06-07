Tarihi Rugeley Elektrik Santrali'ndeki 4 soğutma kulesi, kontrollü şekilde yıkıldı. Kuleler, 5 saniye içinde yerle bir oldu.

İngiltere'nin Batı Midlands bölgesi Staffordshire'daki tarihi Rugeley Elektrik Santrali'nde bulunan 4 soğutma kulesi, kontrollü şekilde yıkıldı.

Bir saatte 6 milyon galon suyu soğutabilen ve 117 metre yüksekliğe sahip olan kuleler, 5 saniye içinde yerle bir oldu.

2 BİN 300 KONUTLUK YENİ PROJE YAPILACAK

Santralin, 1950’den 2016’ya kadar kömürden elektrik üretimi gerçekleştirdiği belirtildi.

Yıkılan santralin yerinde ise park, bahçe ve dükkanların da içinde bulunduğu 2 bin 300 konutluk yeni bir proje hayata geçirilecek.

İngiltere’de 117 metre yüksekliğindeki kuleler 5 saniyede yıkıldı ViDEO