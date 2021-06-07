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    İngiltere’de 117 metre yüksekliğindeki kuleler 5 saniyede yıkıldı

    Tarihi Rugeley Elektrik Santrali'ndeki 4 soğutma kulesi, kontrollü şekilde yıkıldı. Kuleler, 5 saniye içinde yerle bir oldu.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 08:27
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 09:15
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    İngiltere’de 117 metre yüksekliğindeki kuleler 5 saniyede yıkıldı

    İngiltere'nin Batı Midlands bölgesi Staffordshire'daki tarihi Rugeley Elektrik Santrali'nde bulunan 4 soğutma kulesi, kontrollü şekilde yıkıldı.

    Bir saatte 6 milyon galon suyu soğutabilen ve 117 metre yüksekliğe sahip olan kuleler, 5 saniye içinde yerle bir oldu.

    2 BİN 300 KONUTLUK YENİ PROJE YAPILACAK

    Santralin, 1950’den 2016’ya kadar kömürden elektrik üretimi gerçekleştirdiği belirtildi.

    Yıkılan santralin yerinde ise park, bahçe ve dükkanların da içinde bulunduğu 2 bin 300 konutluk yeni bir proje hayata geçirilecek.

    İngiltere’de 117 metre yüksekliğindeki kuleler 5 saniyede yıkıldı ViDEO

    İngiltere’de 117 metre yüksekliğindeki kuleler 5 saniyede yıkıldı #1

    İngiltere’de 117 metre yüksekliğindeki kuleler 5 saniyede yıkıldı #2

    İngiltere’de 117 metre yüksekliğindeki kuleler 5 saniyede yıkıldı #3

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