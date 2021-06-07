- Haberler
- Dünya Haberleri
- İngiltere’de 117 metre yüksekliğindeki kuleler 5 saniyede yıkıldı
İngiltere’de 117 metre yüksekliğindeki kuleler 5 saniyede yıkıldı
Tarihi Rugeley Elektrik Santrali'ndeki 4 soğutma kulesi, kontrollü şekilde yıkıldı. Kuleler, 5 saniye içinde yerle bir oldu.
- İHA
- 07.06.2021 - 08:27
- Güncelleme : 07.06.2021 - 09:15
İngiltere'nin Batı Midlands bölgesi Staffordshire'daki tarihi Rugeley Elektrik Santrali'nde bulunan 4 soğutma kulesi, kontrollü şekilde yıkıldı.
Bir saatte 6 milyon galon suyu soğutabilen ve 117 metre yüksekliğe sahip olan kuleler, 5 saniye içinde yerle bir oldu.
2 BİN 300 KONUTLUK YENİ PROJE YAPILACAK
Santralin, 1950’den 2016’ya kadar kömürden elektrik üretimi gerçekleştirdiği belirtildi.
Yıkılan santralin yerinde ise park, bahçe ve dükkanların da içinde bulunduğu 2 bin 300 konutluk yeni bir proje hayata geçirilecek.
İngiltere’de 117 metre yüksekliğindeki kuleler 5 saniyede yıkıldı ViDEO