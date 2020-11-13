İngiltere’de 13 kadını katleden seri katil Sutcliffe, öldü

İngiltere’de 13 kadını öldüren seri katil Sutcliffe, 74 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere Cezaevi Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Yorkshire Ripper” olarak bilinen seri katil Peter Sutcliffe’in, sağlık sorunları ve koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Sutcliffe’in ölüm nedeni henüz belirlenemezken, Adli Tıp görevlileri tarafından yürütülen soruşturma neticesinde daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

13 KADININ ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Seri katil Peter Sutcliffe, İngiltere’de 1975 ve 1980 yılları arasında 13 kadını öldürmesinin ardından “Yorkshire Ripper” takma adını almıştı.

Sutcliffe, 1981 yılında yakalanmasının ardından müebbet hapis cezasına çarptırılmış, fakat sağlık sorunları nedeniyle Broadmoor Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Sutcliffe, 2016 yılında sağlık durumunun tutukluluğuna engel olmadığı raporunu almasının ardından Frankland Cezaevi'ne gönderilmişti.