İngiltere'de 2 yaşındaki çocuk 'öpücük' yüzünden kör oldu

Haber Merkezi

İngiltere'de yaşayan 2 yaşındaki Juwa Saaiman, kendilerini ziyarete gelen bir yakınları tarafından öpüldükten sonra rahatsızlandı.

Yüzünde dikkat çekici bir şişlik beliren çocuğun ailesi, hemen bir hastaneye başvurdu.

Herpes simpleks (HSV) virüsü kaptığı tespit edilen çocuk antibiyotik verilerek eve geri yollandı ancak küçük çocuğun gözündeki şişlik giderek belirgin olmaya başladı.

GÖZÜNDE DELİK OLUŞTU

Aile, başka bir doktora başvurarak yardım istedi.

Virüs nedeniyle çocuğun gözünde kabarcık oluştu ve korneasında 4 milimetrelik bir delik açıldı.

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Uçuk çocuğun gözünde enfeksiyona neden oldu.

Doktorların tüm çabalarına rağmen çocuğun bir gözü işlevini tamamen yitirdi.

ANNE 1 NİSAN ŞAKASI ZANNETTİ

Metro'da yer alan habere göre; doktorlar, ağzında aktif uçuk yarası olan birinin Juwan'ı gözünün üzerinden veya çevresinden öpmüş olabileceğini değerlendirdi.

36 yaşındaki anne, "Doktor bana çocuğumun korneasında büyüyen bir ateş kabarcığı olduğunu söyledi. Doktorun yüzüne bakıp 1 Nisan mı diye düşünüyordum, çünkü bunun bir 1 Nisan şakası olduğunu sanıyordum. Çünkü ateşli uçukların dudaklarda veya ağızda olması gerekir. Hayatımda hiç birinin korneasında uçuk oluştuğunu duymadım." dedi.

KORNEA NAKLİ OLABİLİR

Aile, küçük çocuğun göz bebeği ile beyin arasındaki bağlantıyı yeniden sağlamak amacıyla bacağından göz yuvasına sinir nakli yapılacak operasyonun başarılı geçmesini ümit ediyor.

Sinir nakli başarılı olursa Juwan'ın görme yetisini geri kazandırabilecek kornea nakli yapılabilecek. Ancak çocuğun görme yetisinin tamamen gelip gelmeyeceği belirsiz.

ANNE AİLELERİ UYARDI

Acılı anne, bebeklerin öpülmesinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını söyledi. Diğer ebeveynleri de bu konuda bilinçlendirmek için uyarıda bulunan aile, "Bebeğinizi kimsenin öpmesine izin vermeyin. Küçük bir virüs, büyük travmalara yol açabilir" diye konuştu. Ayrıca aile, ameliyat masraflarını karşılayabilmek için bağış kampanyası başlattı.