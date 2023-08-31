İngiltere'de 25 yaşındaki şahıs ineğe tecavüz ederken yakalandı İngiltere'de 25 yaşındaki Liam Brown isimli şahıs, bir inekle ilişkiye girerken yakalandı. Çiftliğe kurulan gözetleme sistemi sayesinde yakalanan sapıkla ilgili mahkeme, kararını eylül sonunda verecek.

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İngiltere'de, 25 yaşındaki bir adamın yaptıkları adeta mide bulandırdı.

Liam Brown isimli şahıs, Dorset bölgesi yakınlarındaki bir çiftliğe gizlice girdi.

Brown, çiftliğe yerleştirilen gözetleme sistemi tarafından kısa süre içerisinde fark edildi.

Çiftliğe giren genç adamı fark eden çiftçiler, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı.

İnekle cinsel ilişkiye girerken yakalandı: DNA örneği kanıtladı

Brown, bölgedeki çiftçiler tarafından bir inekle cinsel ilişkiye girerken yakalandı.

Ortaya çıkan olayın ardından mahkemeye çıkarılan Brown, hayvanla cinsel ilişkiye girme ve hayvana acı çektirme suçlarını kabul etti.

Öte yandan ineğe tecavüz olayının alınan DNA örneği sayesinde geçtiğimiz yılın haziran ayında başladığı ortaya kondu.

Bu sebeple çiftlik sahiplerinin de olayla ilgili şüphe duymaya başladıktan sonra alarm ve gözetleme sistemleri kurduğu söylendi.

"Sanık, aile üyeleri çiftlikte çalışmış olduğu için çocukluğundan beri aile tarafından biliniyordu"

Daily Mail'in aktardığına göre olayla ilgili açıklama yapan İngiliz Savcı Charles Nightingale, ayrıca Brown’ın, aile üyelerinin daha önce çiftlikte çalışmış olması nedeniyle çocukluğundan beri çiftçiler tarafından tanındığını söyleyerek, “Sanık, aile üyeleri çiftlikte çalışmış olduğu için çocukluğundan beri aile tarafından biliniyordu. Sanık, söz konusu genç hayvanların refahı konusunda endişeleri olan ve bölgede alarm kuran çiftçi ailenin üyeleri tarafından bulundu. Söz konusu gece, kurdukları alarmlar ve ekipmanlar sayesinde alarma geçmişler ve sonuç olarak davalı bulunmuştur. Daha sonra hayvandan alınan örnekler söz konusu ilişkiyi doğrulamıştır.” ifadesini kullandı.

Hüküm 22 Eylül'de açıklanacak

Son olarak mahkeme yetkileri, suçlu bulunan Brown’a karşı, “Bu dava kraliyet mahkemesine gidiyor çünkü suçlar o kadar ciddi ki bizim verebileceğimizden daha fazla cezaya ihtiyacınız olabilir.” şeklinde konuştu.

Brown hakkındaki hükmün 22 Eylül’de açıklanacağı bildirildi.