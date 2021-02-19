İngiltere'de 28 yılın ardından en yüksek kamu borçlanması kaydedildi

Bu yıl ocak ayında kamu bankaları hariç 8,8 milyar sterlin borçlanılmasının yanı sıra, İngiltere için 2022 yılının kamu borcu açısından en kötü yıl olması bekleniyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan kamu sektörü finansmanına ilişkin 2021 yılı ocak ayı verilerine göre, İngiliz hükümeti, kamu bankaları hariç, 2021 yılı ocak ayında 8,8 milyar sterlin borçlandı.

DÖNEMİN İLK KAMU AÇIĞI

Söz konusu tutar 1993 yılından bu yana en yüksek ocak ayı borçlanması olmasının yanı sıra, 10 yıllık dönemdeki ilk ocak ayı kamu açığı olarak kayda geçti.

KAMU BORCU ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE ARTTI

Ülkenin vergi yılının başladığı 2020 yılı nisan ayından 2021 yılı ocak ayının sonuna kadarki 10 aylık dönemde kamu bankaları hariç toplam kamu borcu ise önceki yılın aynı dönemine göre 222 milyar sterlin artarak 270,6 milyar sterline yükseldi. Böylelikle ülkenin kamu bankaları hariç toplam kamu borcu, 1993 yılından bu güne kadarki nisan-ocak dönemleri içerisinde en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

VERGİ GELİRLERİ AZALDI

2021 yılı ocak ayında vergi gelirleri ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 800 milyon sterlin azalarak 63,2 milyar sterline geriledi.

KAMU BORCU GSYH'NİN YÜZDE 97'Sİ

İngiltere'nin toplam kamu borcu da halihazırda yaklaşık 2 trilyon 110 milyar sterlin ile ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 97’si seviyesinde bulunuyor.

"İYİ YORUMLANMALI"

Londra’da merkezli Pantheon Macroeconomics’in İngiltere Başekonomisti Samuel Tombs, “İngiltere’de ocak ayında kamu borçlanmasının tahminlerin altında olması İngiliz ekonomisinin üçüncü karantinaya iyi bir şekilde mukavemet gösterdiği şeklinde yorumlanmamalı.” ifadesini kullandı.

"VERGİLER ARTTIRILMAK ZORUNDA"

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın önümüzdeki dönemde bir süre daha vergi artışı yapmadan yüksek kamu borçlanmasıyla yoluna devam edebileceğini öngören Tombs, “Kamu borçlanması açısından 2022 yılı en kötü yıl olacak. Büyük vergi artışları yapılmak zorunda kalınacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsız denetleme kurumu Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) daha önce 2020 Nisan-2021 Mart dönemini kapsayan vergilendirme yılında İngiltere’nin toplam kamu borcunun 395,5 milyar sterlin seviyesine ulaşacağı tahmininde bulunmuştu.